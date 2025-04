Travel-Insight représentera officiellement le Cap-Vert

Ce nouveau partenariat avec le Cap-Vert symbolise parfaitement notre volonté de porter toujours plus loin nos clients dans leurs ambitions de visibilité, d’attractivité et de résultats concrets sur le marché français et européen

Leconfie sa stratégie de communication à Travel-Insight pour les marchés français, du Benelux et des Pays-Bas. Dans ce cadre, plusieurs actions seront déployées, dont des, des initiatives de formation et de marketing trade à destination des professionnels du tourisme, ainsi qu’une présence digitale renforcée, notamment via les réseaux sociaux. Travel-Insight assurera également leligne, et la mise en placeavec des partenaires du tourisme français.Grâce à son appartenance au, qui regroupe, Travel-Insight pourra coordonner des actions multilingues et transversales pour renforcer la notoriété du Cap-Vert en Europe.Selon Stanislas Lucien : «. »Ce mandat s’ajoute aux références déjà nombreuses de l’agence, telles que. Cette mission marque une étape significative pour Travel-Insight, qui étend son expertise au service de la promotion de destinations touristiques internationales.