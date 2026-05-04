La saison verte en Asie du Sud-Est : une opportunité sous-estimée pour les tour-opérateurs ?

Sur le plan commercial, la saison verte constitue également un levier intéressant.

Dans un contexte marqué par une tension accrue sur les capacités aériennes et une hausse des tarifs sur certaines routes long-courriers, la saison verte apparaît également comme un levier d’ajustement.

Elle permet aux tour-opérateurs de maintenir des propositions compétitives, tout en préservant la qualité des expériences proposées.



Les conditions tarifaires plus souples, combinées à une meilleure disponibilité des infrastructures, ouvrent la voie à :



• des offres plus compétitives

• une montée en gamme facilitée

• des opportunités d’up-selling sur des produits habituellement plus difficiles à positionner