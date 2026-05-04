Madagascar, terre d’aventure hors des sentiers battus avec Karibuni

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Découvrez Madagascar autrement, loin des circuits touristiques classiques. Entre forêts mystérieuses, baobabs majestueux, lémuriens espiègles et formations de Tsingy impressionnantes, l’île révèle ses trésors les plus authentiques. Ici, chaque instant est une immersion : paysages sauvages, villages reculés et expériences uniques rythment un voyage hors du commun, où la nature règne encore en maître et où chaque souvenir s’imprime durablement.Le voyage débute par une descente paisible du fleuve Tsiribihina, surnommé « où l’on ne plonge pas » en raison des crocodiles. À bord d’un chaland, on se laisse porter au rythme du moramora, au cœur de paysages spectaculaires. Les gorges aux falaises abruptes abritent chauves-souris et martins-pêcheurs, tandis que les rives révèlent lémuriens, caméléons et oiseaux aquatiques. Les escales permettent de découvrir des villages isolés et des cascades propices à la baignade. Chaque soir, le bivouac sur un banc de sable offre un moment privilégié, entre coucher de soleil flamboyant et ciel étoilé.Classé à l’UNESCO, le parc des Tsingy de Bemaraha déploie un impressionnant massif de pics calcaires sculptés par l’érosion. L’exploration débute en pirogue sur la rivière Manambolo, entre falaises et grottes sacrées. Les Petits Tsingy offrent un labyrinthe accessible, tandis que les Grands Tsingy proposent une aventure plus sportive avec ponts suspendus et passages étroits. On y observe notamment des lémuriens sifaka et plusieurs espèces endémiques.Morondava, ville côtière animée, séduit par ses marchés colorés et ses parfums d’épices. À proximité, l’Allée des Baobabs offre un spectacle emblématique au coucher du soleil. Ces arbres majestueux, vieux de plusieurs siècles, dressent leurs silhouettes sur la piste ocre, entourés de légendes locales.À Belo sur Mer, village vezo authentique, la vie s’organise autour de la pêche et des boutres traditionnels. Plus au sud, Andavadaoka séduit par son lagon cristallin protégé par une barrière de corail, riche en faune marine. Encore plus au sud, Ankasy dévoile des plages immaculées et des eaux turquoise, loin du tourisme de masse.Le parc de Ranomafana, classé à l’UNESCO, abrite une biodiversité exceptionnelle avec de nombreuses espèces de lémuriens, au cœur d’une forêt tropicale ponctuée de cascades et de sources chaudes. À Ampefy, le lac volcanique Itasy et ses terres fertiles contrastent avec les spectaculaires chutes de la Lily, lieu à la fois naturel et spirituel.