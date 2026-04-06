Namibie : le royaume des contrastes avec Karibuni

La Namibie se prête à différentes façons de voyager, chacune offrant une expérience unique de ses paysages grandioses et de sa faune endémique du désert.



L’autotour est sans doute la formule la plus populaire en Namibie. Au volant de son véhicule parfaitement équipé, on part à la découverte des grandes étendues du pays en toute liberté. Les routes sont peu fréquentées, les distances invitent à la contemplation, et chaque étape devient une aventure : dunes de Sossusvlei, faune sauvage d’Etosha, paysages spectaculaires du Damaraland… Une manière immersive de vivre la Namibie, à son propre rythme.



Le fly-in safari offre une approche plus exclusive et spectaculaire. À bord de petits avions, les voyageurs survolent les déserts infinis, les reliefs escarpés et les côtes sauvages pour rejoindre des lodges isolés au cœur de paysages d’exception. Cette formule permet de relier rapidement ses régions mythiques tout en profitant de vues aériennes inoubliables, pour une expérience aussi confortable que saisissante.



Le voyage en « private guided » permet quant à lui de découvrir la Namibie accompagné d’un guide-chauffeur privé. Idéal pour ceux qui souhaitent voyager en toute sérénité tout en bénéficiant d’un éclairage expert sur la faune, les paysages et les cultures locales. Le guide partage sa connaissance du terrain, adapte le rythme du voyage et ouvre souvent les portes d’expériences plus authentiques.