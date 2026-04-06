logo DestiMaG  
Recherche avancée

Namibie : le royaume des contrastes avec Karibuni


La Namibie… un territoire qui évoque aussitôt l’aventure et les grands espaces. Derrière ses paysages emblématiques se dévoile un pays d’une beauté saisissante, où la nature règne en maître. Des dunes rougeoyantes du Namib aux plaines sauvages d’Etosha, des reliefs spectaculaires du Damaraland aux côtes mystérieuses de l’Atlantique, chaque région possède son caractère et son atmosphère.


Rédigé par Karibuni le Lundi 6 Avril 2026 à 00:05

Oryx - Damaraland © Unsplash - Max Murauer
Oryx - Damaraland © Unsplash - Max Murauer
TAP Air Portugal
Ici, les panoramas semblent infinis : déserts parmi les plus anciens du monde, montagnes sculptées par le temps, pistes isolées et ciels d’une pureté rare. Mais la Namibie, c’est aussi une terre de rencontres et de cultures, où vivent notamment les communautés Himba, héritières de traditions ancestrales qui participent à l’identité profonde du pays.

Chez Karibuni, nous accompagnons les professionnels du tourisme francophones dans la conception de voyages en Namibie, au côté de Secret Namibia, notre partenaire réceptif. Autotours en toute liberté, safaris guidés, fly-in en lodges d’exception… Chaque programme offre une immersion authentique dans l’une des plus grandes terres d’aventure d’Afrique.

Explorer la Namibie, selon votre style de voyage

La Namibie se prête à différentes façons de voyager, chacune offrant une expérience unique de ses paysages grandioses et de sa faune endémique du désert.

L’autotour est sans doute la formule la plus populaire en Namibie. Au volant de son véhicule parfaitement équipé, on part à la découverte des grandes étendues du pays en toute liberté. Les routes sont peu fréquentées, les distances invitent à la contemplation, et chaque étape devient une aventure : dunes de Sossusvlei, faune sauvage d’Etosha, paysages spectaculaires du Damaraland… Une manière immersive de vivre la Namibie, à son propre rythme.

Le fly-in safari offre une approche plus exclusive et spectaculaire. À bord de petits avions, les voyageurs survolent les déserts infinis, les reliefs escarpés et les côtes sauvages pour rejoindre des lodges isolés au cœur de paysages d’exception. Cette formule permet de relier rapidement ses régions mythiques tout en profitant de vues aériennes inoubliables, pour une expérience aussi confortable que saisissante.

Le voyage en « private guided » permet quant à lui de découvrir la Namibie accompagné d’un guide-chauffeur privé. Idéal pour ceux qui souhaitent voyager en toute sérénité tout en bénéficiant d’un éclairage expert sur la faune, les paysages et les cultures locales. Le guide partage sa connaissance du terrain, adapte le rythme du voyage et ouvre souvent les portes d’expériences plus authentiques.

Namibie : trésors naturels et horizons infinis

Les incontournables d’un voyage hors du temps
Sauvage, spectaculaire et profondément dépaysante, la Namibie est une destination qui marque les esprits. Ici, les paysages semblent infinis, la nature règne en maître et chaque étape donne l’impression d’explorer un autre monde. Des dunes flamboyantes aux grands parcs animaliers, voici les incontournables de la Namibie, à découvrir au rythme des pistes et des grands espaces.

Le désert du Namib et les dunes de Sossusvlei
C’est l’image iconique du pays. Les dunes rouge orangé de Sossusvlei, parmi les plus hautes du monde, offrent un spectacle saisissant, surtout au lever et au coucher du soleil. L’ascension de Dune 45 ou de Big Daddy reste un moment fort, tout comme la visite de Deadvlei, ce lac asséché parsemé d’arbres fossilisés, presque irréel.

Dans le désert, la faible pollution lumineuse offre l’un des plus beaux ciels nocturnes au monde. Dormir dans un lodge en pleine nature ou dans un camp sous tente permet de vivre des nuits magiques, la tête tournée vers la Voie lactée.
Désert du Namib © Unsplash - Sean Robertson
Désert du Namib © Unsplash - Sean Robertson

Le parc national d’Etosha
Impossible de parler de la Namibie sans évoquer Etosha, l’un des plus grands sanctuaires animaliers d’Afrique australe. Autour de son immense pan salin, zèbres, girafes, éléphants, lions et rhinocéros se rassemblent, notamment près des points d’eau. Les safaris y sont spectaculaires, accessibles et particulièrement photogéniques.

La côte des Squelettes
Mystérieuse et brute, la côte des Squelettes doit son nom aux nombreuses épaves de bateaux échouées le long de ses rivages. Ici, le désert rencontre l’océan Atlantique dans une atmosphère souvent embrumée. C’est une région fascinante, presque lunaire, où l’on croise colonies d’otaries, paysages désolés et vestiges du passé maritime.

Swakopmund, entre aventure et héritage colonial
Nichée entre l’océan et le désert, Swakopmund est une parenthèse étonnante. Son architecture d’inspiration allemande contraste avec les activités proposées : sandboard, quad dans les dunes, sorties en mer ou simple balade sur la promenade côtière. Une étape idéale pour mêler détente et sensations.
Swakopmund © Unsplash - Joshua Kettle
Swakopmund © Unsplash - Joshua Kettle

Le Damaraland
Région sauvage et peu fréquentée, le Damaraland séduit par ses paysages minéraux et ses formations rocheuses spectaculaires. C’est aussi ici que l’on peut observer les célèbres éléphants du désert, parfaitement adaptés à cet environnement aride. Le site de Twyfelfontein, classé à l’UNESCO, dévoile quant à lui de remarquables gravures rupestres vieilles de plusieurs millénaires.

Rencontres avec les peuples ancestraux de Namibie

Au-delà de ses paysages spectaculaires, la Namibie est aussi une terre de cultures et de traditions. Parmi les communautés qui façonnent l’identité du pays, les Himba et les San occupent une place particulière, témoins d’un mode de vie profondément lié à la nature.

Installés principalement dans les régions reculées du Kaokoland, au nord-ouest du pays, les Himba sont connus pour leurs traditions pastorales et leur apparence emblématique. Les femmes enduisent leur peau et leurs cheveux d’un mélange d’ocre rouge et de beurre, une pratique ancestrale à la fois esthétique et protectrice contre le soleil et la sécheresse du désert. Leur culture, encore largement préservée, reflète une relation forte avec les terres arides qu’ils habitent depuis des générations.

Les San, parfois appelés Bushmen, comptent parmi les plus anciens peuples d’Afrique australe. Présents notamment dans les régions du Kalahari et de l’est de la Namibie, ils possèdent une connaissance exceptionnelle de leur environnement. Traditionnellement chasseurs-cueilleurs, ils perpétuent un savoir unique : lecture des traces d’animaux, utilisation des plantes du désert, techniques de survie et récits transmis oralement depuis des millénaires.

Pourquoi la Namibie séduit autant ?

Parce qu’elle combine liberté, sécurité, diversité des paysages et expériences uniques. C’est une destination idéale pour les amateurs de grands espaces, de photographie, de safaris différents et de voyages hors des sentiers battus.
La Namibie ne se raconte pas seulement… elle se vit. Un voyage intense, authentique et profondément marquant, qui laisse des souvenirs gravés pour longtemps.

Namibie : le royaume des contrastes avec Karibuni

Jean-François Turroc
Directeur commercial

+ 33 1 47 51 04 03
+ 33 6 28 56 75 54
jeanfrancois@karibuni.fr
Site web : Karibuni

>> Karibuni dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 240 fois

Tags : autotour, Damaraland, Deadvlei, désert, Etosha, Karibuni
Notez

Brand News DestiMaG

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !
La Slovénie est l’une de ces rares destinations qui cochent toutes les cases : spectaculaire sans...
Top of Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur

L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Moana Voyages Tahiti : vers un tourisme éco-responsable

Namibie : le royaume des contrastes avec Karibuni

Terres et Tribus — le programme USA dont vos clients vont parler à leur retour

Tahiti Nui Travel : bien plus qu’un réceptif, un partenaire de confiance au cœur de la Polynésie depuis plus de 60 ans

L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur

Brand News

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin
Début 2026, Air Tahiti Nui a franchi une nouvelle étape de son développement, en annonçant une...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways renforce progressivement son programme de vols jusqu’à mi-mai 2026

Qatar Airways renforce progressivement son programme de vols jusqu’à mi-mai 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Catlante Catamarans organise un roadshow et un dispositif pour les agences

Catlante Catamarans organise un roadshow et un dispositif pour les agences
Distribution

Distribution

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Bahia Principe : deux nouvelles sous-marques centrées sur les expériences clients

Bahia Principe : deux nouvelles sous-marques centrées sur les expériences clients
La Travel Tech

La Travel Tech

Nenuphar Media se lance dans la traveltech et réalise une première acquisition

Nenuphar Media se lance dans la traveltech et réalise une première acquisition
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Un séjour so chic à Milan, autour du Portrait Milano

Un séjour so chic à Milan, autour du Portrait Milano
Partez en France

Partez en France

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé
Production

Production

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact
Transport

Transport

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Prodesti renforce sa gouvernance et prépare de nouveaux formats de formation

Prodesti renforce sa gouvernance et prépare de nouveaux formats de formation
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias