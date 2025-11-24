TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
South African Airways : Delphine De Castro, nouvelle représentante pour le marché français

La compagnie souhaite renforcer sa visibilité et dynamiser les ventes


Delphine De Castro, responsable commerciale de Discover The World, est la nouvelle représentante de South African Airways sur le marché français. L'agence est déjà mandatée comme représentant officiel de la compagnie depuis 2024. Un partenariat stratégique destiné à relancer la visibilité du transporteur sud-africain et à dynamiser ses ventes auprès des professionnels du tourisme français.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

South African Airways accélère son retour sur le marché européen.

Depuis avril 2024, la compagnie aérienne nationale d’Afrique du Sud a confié sa représentation commerciale en France à Discover the World, une étape stratégique dans son redéploiement international.

Pour piloter cette mission, Delphine De Castro, responsable commerciale de Discover the World France, devient la nouvelle représentante de la compagnie sur le marché français.

Son rôle est de renforcer la visibilité de SAA auprès des acteurs du tourisme - agences de voyages, tour-opérateurs et partenaires commerciaux - et d'accompagner la relance des ventes.

South African Airways, une compagnie en pleine relance

Delphine De Castro - Photo : Discover the World
Delphine De Castro - Photo : Discover the World
Autre objectif : soutenir la reprise des liaisons vers l’Afrique australe, une région historiquement plébiscitée pour la qualité de ses services aériens, ses connexions efficaces et le confort de voyage proposé par la compagnie sud-africaine.

"Nous sommes ravis de représenter une compagnie emblématique comme South African Airways sur le marché français", souligne Delphine De Castro dans un communiqué.

"Notre mission sera d’accompagner les partenaires du tourisme dans la redécouverte de cette compagnie historique et de ses destinations d’exception, au cœur d’un continent fascinant."

Membre historique de Star Alliance, South African Airways poursuit son redémarrage progressif après plusieurs années de restructuration.

Aujourd’hui, elle dessert plusieurs destinations stratégiques en Afrique et au-delà, avec un positionnement centré sur l’expérience client, un service reconnu et une identité africaine forte.



