South African Airways : Delphine De Castro, nouvelle représentante pour le marché français

South African Airways accélère son retour sur le marché européen.
Depuis avril 2024, la compagnie aérienne nationale d’Afrique du Sud a confié sa représentation commerciale en France à Discover the World, une étape stratégique dans son redéploiement international.
Pour piloter cette mission, Delphine De Castro, responsable commerciale de Discover the World France, devient la nouvelle représentante de la compagnie sur le marché français.
Son rôle est de renforcer la visibilité de SAA auprès des acteurs du tourisme - agences de voyages, tour-opérateurs et partenaires commerciaux - et d'accompagner la relance des ventes.
South African Airways, une compagnie en pleine relance
Autre objectif : soutenir la reprise des liaisons vers l’Afrique australe, une région historiquement plébiscitée pour la qualité de ses services aériens, ses connexions efficaces et le confort de voyage proposé par la compagnie sud-africaine.
"Nous sommes ravis de représenter une compagnie emblématique comme South African Airways sur le marché français", souligne Delphine De Castro dans un communiqué.
"Notre mission sera d’accompagner les partenaires du tourisme dans la redécouverte de cette compagnie historique et de ses destinations d’exception, au cœur d’un continent fascinant."
Membre historique de Star Alliance, South African Airways poursuit son redémarrage progressif après plusieurs années de restructuration.
Aujourd’hui, elle dessert plusieurs destinations stratégiques en Afrique et au-delà, avec un positionnement centré sur l’expérience client, un service reconnu et une identité africaine forte.
