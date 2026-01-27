Bientôt des voyages en Ukraine ?

" Les jeunes font la fête, ils boivent, vont en boîte. Mais très vite, on se rend compte que tout ça n’est qu’une façade, nous ne voyons qu’une partie de la réalité des habitants.



Les jeunes font la fête, mais à minuit, le couvre-feu stoppe toute activité.



Puis, tous les jours à 9h du matin, la ville s’arrête, mais aussi le pays. Les voitures, les transports en commun, les badauds dans la rue se figent pour respecter la minute de silence.



Nous entendons partout un décompte, un son très fort martelant chaque seconde. C’est très impressionnant.



Puis chaque matin, des voitures passent devant les habitants et les familles, jusqu’à la mairie. Un hommage y est rendu par l’édile, le tout au son du clairon, tandis que les passants pleurent. C’est extrêmement fort.



Quand vous discutez avec qui que ce soit, tout le monde a un frère, un fils, un mari ou une fille sur le front, ou qui est mort. La guerre est présente en permanence.



On se rend aussi très vite compte que les jeunes vivent avec un sentiment d’urgence. Ils vivent au jour le jour, car ceux en âge d’aller au front seront bientôt appelés, ou redoutent les nouvelles de leurs proches déjà présents sur la ligne de front.



Ils ont tout le temps cette guerre en tête, même loin du conflit, " nous partageait alors Fabrice Del Taglia.