Bientôt des voyages en Ukraine ?

Nomade Aventure a décidé de créer un voyage en Transcarpatie (Ukraine)


En septembre dernier, une petite délégation d’opérateurs touristiques français, dont Fabrice Del Taglia, s’est rendue en Ukraine, à Lviv précisément. Quelques mois après cette visite, Nomade Aventure a décidé de créer des séjours en Transcarpatie, une région ukrainienne épargnée par le conflit. Au-delà des possibles polémiques, l’enjeu est multiple pour l’entreprise.


Mercredi 28 Janvier 2026

Nomade Aventure a décidé de créer un voyage en Transcarpatie (Ukraine) - Crédit photo : Fabrice Del Taglia
Nomade Aventure a décidé de créer un voyage en Transcarpatie (Ukraine) - Crédit photo : Fabrice Del Taglia
C’est une annonce qui pourrait susciter des polémiques et une mauvaise publicité ; pourtant, l’objectif est tout autre.

Ce mercredi 28 janvier 2026, Nomade Aventure annonce, dans le cadre d’un choix engagé, avoir créé un voyage inédit dans une région ukrainienne épargnée par le conflit : la Transcarpatie.

Rappelons, pour ceux qui sortent de quelques années sans réseau téléphonique, que le 24 février 2022, Vladimir Poutine ordonne à ses troupes d’envahir son voisin.

L’ouest du pays est jusque-là relativement épargné par les combats.

Rappelons qu’en septembre 2025, Fabrice Del Tagliad s’était rendu à Lviv avec une délégation française, pendant 40 heures. Un court séjour qui a marqué le directeur général de Nomade Aventure.

"Ils ont conscience qu’aujourd’hui, les tour-opérateurs français ne sont pas en mesure d’envoyer des touristes en Ukraine, sauf éventuellement dans des zones extrêmement protégées et qui n’ont jamais été touchées par la guerre.

Il y a un tourisme intérieur qui profite d’ailleurs à Lviv. Les restaurants et les bars sont très nombreux et pleins. Il y a aussi beaucoup de musées, d’hôtels, etc.

J’étais vraiment très surpris," nous partageait alors le dirigeant.

Nomade Aventure : un circuit baptisé "Âme et saveurs de Transcarpathie"

Et même si le tourisme n’est pas possible, Nomade Aventure a quand même souhaité marquer le coup.

C’est donc dans un oblast (région) très éloigné de la ligne de front, à la frontière avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, que le futur séjour se déroulera.

Le programme de 12 jours est intitulé "Âme et saveurs de Transcarpathie."

Il prévoit d’explorer des châteaux médiévaux et des églises en bois, mais surtout de découvrir la "culture vivante et la gastronomie des Carpates ukrainiennes".

Ensuite, différentes randonnées sont prévues, afin de se familiariser avec cette région méconnue, qui regorge de forêts, de montagnes et de lacs.

À son retour de Lviv, Fabrice Del Taglia nous confiait : "ce qui est stupéfiant, c’est qu’au quotidien, rien ne montre que la vie est affectée par la guerre. La région paraît même très prospère économiquement.

La ville est magnifique, nous avons l’impression d’être à Prague ou à Budapest."

Pour l’heure, et vous vous en doutez bien, il n’est pas possible de réserver le circuit, dont les prix débutent à partir de 2 690 euros.

Tout au plus, les voyageurs intéressés peuvent s’inscrire à une alerte afin d’être prévenus en cas de programmation du séjour.

Pourquoi Nomade Aventure programme l’Ukraine ?

Il y a, comme pour la courte visite de la délégation française, accompagnée de Valérie Trierweiler, une portée symbolique.

"J’étais partagé à la lecture de l’invitation, même si j’avais plutôt un a priori positif. Le conflit s’éternise et il y a un risque que les gens oublient ce qu’il se passe là-bas.

Mais il y avait aussi toute une portée symbolique : montrer aux Ukrainiens que nous sommes à leurs côtés. (...)

Le sujet du voyage n’était pas de dire que nous sommes prêts à envoyer des voyageurs, mais de manifester notre solidarité, notre envie de revenir ici et de découvrir le pays.

Si vous vous mettez à la place des habitants, dans ce genre de situation, avoir de la visite, c’est aussi une note d’espoir. Le message que nous leur avons adressé : vous n’êtes pas seuls et nous ne vous oublions pas," nous confiait Fabrice Del Taglia.

C’est aussi un message d’espoir adressé à la population ukrainienne et à cette jeunesse qui vit un enfer.

La France se tient prête, une fois que les conditions seront réunies, à revenir vous voir. De plus, il y a aussi un autre objectif que de faire bouger le Quai d’Orsay sur ses recommandations.

Encore aujourd’hui, l’ensemble du territoire est formellement déconseillé.

"L’Ukraine est une zone de guerre. Aucun point de son territoire n’est à l’abri de frappes ou d’opérations militaires. La capitale bénéficie certes d’une protection anti-aérienne, mais la situation y reste dangereuse (débris de missiles ou de drones)," précise le site France Diplomatie.

Ukraine : faire bouger les lignes au Quai d’Orsay

Sauf que ce plus haut degré d’alerte n’est pas le même partout en Europe.

Par exemple, le Royaume-Uni a placé une partie de l’ouest du pays en vigilance orange et non rouge, comme le reste du territoire.

C’est ainsi l’un des autres objectifs du tour-opérateur : faire bouger les lignes, afin de permettre des échanges avec des zones épargnées, tout en évitant de tomber dans le voyeurisme et le dark tourisme.

"Je voulais assurer que nous serons prêts, le moment venu, à rouvrir la destination.

C’est (presque) chose faite, avec le voyage 'Âme et saveurs de Transcarpathie' que nous venons de mettre en ligne, qui se déroulera dans une région idéale pour l'aventure et épargnée par le conflit.

Reste à espérer un feu vert (ou au moins orange) de notre ministère des affaires étrangères," explique le directeur général.

Une initiative qui s’inscrit dans un contexte délicat, alors que la Russie intensifie ses attaques aériennes, et que les États-Unis semblent lâcher le pays et se détourner de ses alliés historiques.

Malgré tout cela, des discussions se poursuivent pour arracher un éventuel accord de paix.

En attendant de trouver une solution, revenons sur le ressenti du dirigeant français après ses 40 heures sur place.

"La guerre est présente en permanence"

"Les jeunes font la fête, ils boivent, vont en boîte. Mais très vite, on se rend compte que tout ça n’est qu’une façade, nous ne voyons qu’une partie de la réalité des habitants.

Les jeunes font la fête, mais à minuit, le couvre-feu stoppe toute activité.

Puis, tous les jours à 9h du matin, la ville s’arrête, mais aussi le pays. Les voitures, les transports en commun, les badauds dans la rue se figent pour respecter la minute de silence.

Nous entendons partout un décompte, un son très fort martelant chaque seconde. C’est très impressionnant.

Puis chaque matin, des voitures passent devant les habitants et les familles, jusqu’à la mairie. Un hommage y est rendu par l’édile, le tout au son du clairon, tandis que les passants pleurent. C’est extrêmement fort.

Quand vous discutez avec qui que ce soit, tout le monde a un frère, un fils, un mari ou une fille sur le front, ou qui est mort. La guerre est présente en permanence.

On se rend aussi très vite compte que les jeunes vivent avec un sentiment d’urgence. Ils vivent au jour le jour, car ceux en âge d’aller au front seront bientôt appelés, ou redoutent les nouvelles de leurs proches déjà présents sur la ligne de front.

Ils ont tout le temps cette guerre en tête, même loin du conflit," nous partageait alors Fabrice Del Taglia.

TravelJobs

Emploi & Formation

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter
