Ukraine : un voyage pour rappeler que le pays n’est pas oublié ! [ABO]

Tout juste rentré pour accompagner son plus jeune fils à la maternelle, Fabrice Del Taglia est encore marqué par les moments denses et chargés d’émotion de ce voyage.



Et s’il n’est bien sûr pas possible de reprogrammer le pays, il n’en reste pas moins que le véritable message était ailleurs.



" Ils ont conscience qu’aujourd’hui, les tour-opérateurs français ne sont pas en mesure d’envoyer des touristes en Ukraine, sauf éventuellement dans des zones extrêmement protégées et qui n’ont jamais été touchées par la guerre.



Il y a un tourisme intérieur qui profite d’ailleurs à Lviv. Les restaurants et les bars sont très nombreux et pleins. Il y a aussi beaucoup de musées, d’hôtels, etc. J’étais vraiment très surpris.



D’ailleurs, dans l’hôtel où nous étions logés se tenait un congrès - de je ne sais quelle profession - et bien sûr, il n’y avait que des Ukrainiens ".



Jusqu’en 2018, Nomade Aventure programmait l’Ukraine, une destination plutôt confidentielle. " Paradoxalement, je pense que le pays aura un plus grand potentiel une fois la paix revenue, non pas par curiosité sordide, mais plutôt pour faire preuve de solidarité avec les Ukrainiens , analyse Fabrice Del Taglia.



Il poursuit : Le sujet du voyage n’était pas de dire que nous sommes prêts à envoyer des voyageurs, mais de manifester notre solidarité, notre envie de revenir ici et de découvrir le pays.



Si vous vous mettez à la place des habitants, dans ce genre de situation, avoir de la visite, c’est aussi une note d’espoir. Le message que nous leur avons adressé : vous n’êtes pas seuls et nous ne vous oublions pas, " conclut Fabrice Del Taglia.



Parfois, une simple présence et une écoute précieuse valent mieux que des promesses intenables.



Et si le tourisme n'arrêtera pas les chars, ni les aspirations staliniennes de Poutine, il pourra une fois les armes déposées, lui permettre de reconstruire l'économie, redonner de la fierté et apporter un peu de paix à un pays lourdement meurtri.



Pour terminer, nous vous partageons, une chanson militaire devenue l'hymne d'un peuple qui se soulève : " oh, dans le pré, la viorne rouge s'est inclinée.



Notre glorieuse Ukraine a une bonne raison d'être triste. Et nous relèverons cette viorne rouge. Et nous soutiendrons notre glorieuse Ukraine, hey, hey... "



Espérons que le viorne, ce robuste arbuste symbole national de l'Ukraine, redevienne aussi un jour aussi celui de l'amour dans une région ébranlée par un conflit débuté, il y a maintenant plus de 10 ans.