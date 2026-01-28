France Thalasso rejoint la CAT

Après l’adhésion le 17 décembre dernier de l’Union des aéroports français, France Thalasso (france-thalasso.com), syndicat officiel des centres de thalassothérapie en France, rejoint la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) et en devient la 21ème organisation membre.



"Le tourisme de bien-être et de santé - dont la thalassothérapie constitue un pan économique majeur - fait partie des filières à fort potentiel de croissance identifiées comme stratégiques par la CAT dans le cadre de son New Deal de 2023 et ce, aussi bien pour l’attractivité de la Destination France que pour la compétitivité plus globale du tourisme français, en particulier par rapport à nos concurrents allemand et suisse" , indique la confédération dans un communiqué.



"De surcroît, la thalassothérapie apparaît avec d’autres -comme par exemple le tourisme sportif ou l’oenotourisme- comme un facteur déterminant pour favoriser une meilleure répartition des flux touristiques dans le temps et l’espace. "



Jean-Virgile Crance, Président de la CAT a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir France Thalasso au sein de la CAT et nous aurons plaisir à travailler prochainement à une meilleure valorisation de cette belle profession auprès des pouvoirs publics.



La poursuite de la dynamique de large rassemblement incarnée ce jour par l’entrée d’une 21ème organisation représentative au sein de notre Confédération doit nous permettre plus que jamais d’enrichir nos actions en faveur d’une industrie à la fois compétitive, attractive, durable et inclusive".