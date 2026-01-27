TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Marine Charles nommée directrice générale adjointe du groupe Duval et présidente de Magora

elle devient membre du comité exécutif


C'est une nouvelle nomination pour le groupe Duval. Marine Charles prend les fonctions de directrice générale adjointe du groupe et devient Présidente de Magora, et succède à ce poste à Pauline Boucon Duval.


Rédigé par le Mercredi 28 Janvier 2026

Marine Charles nommée directrice générale adjointe du groupe Duval et présidente de Magora - Photo Duval
Le Groupe Duval annonce la nomination de Marine Charles au poste de Directrice Générale Adjointe, membre du Comité Exécutif.

Le Groupe Duval annonce également sa prise de fonction en tant que Présidente de MAGORA, filiale du Groupe spécialisée dans le tourisme et l’immobilier géré, après avoir été présidée par intérim par Pauline Boucon Duval.

Forte de vingt ans d’expérience dans le management, du conseil en stratégie à l’industrie, en passant par le retail alimentaire et le retail spécialisé, Marine Charles est diplômée de Sciences Po Paris et du Master HEC Entrepreneurs.

Lire aussi : Magora réorganise sa gouvernance en 2025

Le parcours de Marine Charles

Elle a débuté sa carrière chez OC&C Strategy Consultants, avant de rejoindre le Groupe Casino en 2008, où elle a occupé des fonctions de direction, notamment comme Directrice adjointe de la Stratégie puis Directrice du Contrôle de Gestion des Activités Internationales.

En 2013, elle intègre le Groupe Saint-Gobain en tant que Directrice de la Stratégie et du M&A du Pôle Distribution Bâtiment. Elle devient ensuite Directrice Générale Adjointe, puis Directrice Générale de Lapeyre entre 2016 et 2021. Ces dernières années, elle était notamment Directrice générale Europe de l’Ouest de B&B Hotels mais aussi précédemment : Directrice Générale de Saint-Gobain Weber France, et Membre du Conseil de Surveillance et Présidente du Comité d’Audit de Tarkett.

