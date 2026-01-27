Marine Charles nommée directrice générale adjointe du groupe Duval et présidente de Magora

Elle a débuté sa carrière chez OC&C Strategy Consultants, avant de rejoindre le Groupe Casino en 2008, où elle a occupé des fonctions de direction, notamment comme Directrice adjointe de la Stratégie puis Directrice du Contrôle de Gestion des Activités Internationales.



En 2013, elle intègre le Groupe Saint-Gobain en tant que Directrice de la Stratégie et du M&A du Pôle Distribution Bâtiment. Elle devient ensuite Directrice Générale Adjointe, puis Directrice Générale de Lapeyre entre 2016 et 2021. Ces dernières années, elle était notamment Directrice générale Europe de l’Ouest de B&B Hotels mais aussi précédemment : Directrice Générale de Saint-Gobain Weber France, et Membre du Conseil de Surveillance et Présidente du Comité d’Audit de Tarkett.