Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

Navan (ex-TripActions), récemment introduite en bourse, vient de déployer une connexion directe renforcée avec Booking.com.
En intégrant l'API la plus avancée de Booking.com, Navan permet à ses utilisateurs d'accéder à un catalogue élargi de propriétés, incluant des hôtels et des hébergements alternatifs.
Cette extension est particulièrement stratégique pour les déplacements dans des destinations dites « hors des sentiers battus », où l'offre de Booking.com surpasse historiquement celle des réseaux d'entreprise standards, détaille la TMC.
En proposant des options adaptées partout dans le monde directement sur la plateforme, Navan espère réduire le « leakage » (les réservations effectuées hors des canaux officiels).
En intégrant l'API la plus avancée de Booking.com, Navan permet à ses utilisateurs d'accéder à un catalogue élargi de propriétés, incluant des hôtels et des hébergements alternatifs.
Cette extension est particulièrement stratégique pour les déplacements dans des destinations dites « hors des sentiers battus », où l'offre de Booking.com surpasse historiquement celle des réseaux d'entreprise standards, détaille la TMC.
En proposant des options adaptées partout dans le monde directement sur la plateforme, Navan espère réduire le « leakage » (les réservations effectuées hors des canaux officiels).
Les clients Navan ont accès aux tarifs de « groupes d'utilisateurs fermés » de Booking
Autres articles
-
Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat
-
Eté indien : quelles sont les destinations les plus en vogue ?
-
Ryanair signe un accord de distribution avec Booking Holdings
-
Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok
-
Pourquoi la DGCCRF a-t-elle épinglé Booking.com ?
Au-delà de l'inventaire, l'accord repose sur un volet financier. Les clients de Navan bénéficient désormais des tarifs de « groupes d'utilisateurs fermés » de Booking.com. Ce dispositif inclut :
Dane Molter, SVP chez Navan Group Travel Marketplace, précise que cette intégration n'est pas qu'une simple addition de chambres : « Il s'agit d'apporter une valeur concrète au bilan financier des entreprises. » Il ajoute que ces données seront traitées par l'infrastructure d'intelligence artificielle de Navan, notamment via l'assistant virtuel Ava, pour personnaliser les recommandations de séjour.
- Des tarifs de fidélité et des remises régionales ou saisonnières.
- L'accès aux tarifs mobiles, cumulables avec d'autres réductions.
- Un processus de paiement fluidifié pour éviter les échecs de transaction lors de la réservation.
Dane Molter, SVP chez Navan Group Travel Marketplace, précise que cette intégration n'est pas qu'une simple addition de chambres : « Il s'agit d'apporter une valeur concrète au bilan financier des entreprises. » Il ajoute que ces données seront traitées par l'infrastructure d'intelligence artificielle de Navan, notamment via l'assistant virtuel Ava, pour personnaliser les recommandations de séjour.
Cette annonce intervient dans un climat de vive concurrence entre les acteurs historiques et les nouveaux entrants de la "Travel Tech". Selon l'analyse de Skift, Navan cherche à se distancier des alliances traditionnelles, comme celle récemment formée entre SAP Concur et Amex GBT.
Lire aussi : Amex GBT, Marietton, ATPI : les dessous de la consolidation dans le voyage d'affaires
Lire aussi : Amex GBT, Marietton, ATPI : les dessous de la consolidation dans le voyage d'affaires