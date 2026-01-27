TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

accès aux tarifs de « groupes d'utilisateurs fermés » de Booking


Navan a annoncé une extension majeure de son partenariat avec Booking.com. Grâce à une intégration API de pointe, l'entreprise entend combler les lacunes des inventaires traditionnels, notamment dans les destinations secondaires.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com - Depositphotos.com Auteur Wirestock
Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com - Depositphotos.com Auteur Wirestock
Aer Lingus
Navan (ex-TripActions), récemment introduite en bourse, vient de déployer une connexion directe renforcée avec Booking.com.

En intégrant l'API la plus avancée de Booking.com, Navan permet à ses utilisateurs d'accéder à un catalogue élargi de propriétés, incluant des hôtels et des hébergements alternatifs.

Cette extension est particulièrement stratégique pour les déplacements dans des destinations dites « hors des sentiers battus », où l'offre de Booking.com surpasse historiquement celle des réseaux d'entreprise standards, détaille la TMC.

En proposant des options adaptées partout dans le monde directement sur la plateforme, Navan espère réduire le « leakage » (les réservations effectuées hors des canaux officiels).

Les clients Navan ont accès aux tarifs de « groupes d'utilisateurs fermés » de Booking

Au-delà de l'inventaire, l'accord repose sur un volet financier. Les clients de Navan bénéficient désormais des tarifs de « groupes d'utilisateurs fermés » de Booking.com. Ce dispositif inclut :

  • Des tarifs de fidélité et des remises régionales ou saisonnières.

  • L'accès aux tarifs mobiles, cumulables avec d'autres réductions.

  • Un processus de paiement fluidifié pour éviter les échecs de transaction lors de la réservation.

Dane Molter, SVP chez Navan Group Travel Marketplace, précise que cette intégration n'est pas qu'une simple addition de chambres : « Il s'agit d'apporter une valeur concrète au bilan financier des entreprises. » Il ajoute que ces données seront traitées par l'infrastructure d'intelligence artificielle de Navan, notamment via l'assistant virtuel Ava, pour personnaliser les recommandations de séjour.

Cette annonce intervient dans un climat de vive concurrence entre les acteurs historiques et les nouveaux entrants de la "Travel Tech". Selon l'analyse de Skift, Navan cherche à se distancier des alliances traditionnelles, comme celle récemment formée entre SAP Concur et Amex GBT.

Lire aussi : Amex GBT, Marietton, ATPI : les dessous de la consolidation dans le voyage d'affaires

Lu 193 fois

Tags : booking, navan
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
