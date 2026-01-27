Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

Navan (ex-TripActions), récemment introduite en bourse, vient de déployer une connexion directe renforcée avec Booking.com.



En intégrant l'API la plus avancée de Booking.com, Navan permet à ses utilisateurs d'accéder à un catalogue élargi de propriétés, incluant des hôtels et des hébergements alternatifs.



Cette extension est particulièrement stratégique pour les déplacements dans des destinations dites « hors des sentiers battus », où l'offre de Booking.com surpasse historiquement celle des réseaux d'entreprise standards, détaille la TMC.



En proposant des options adaptées partout dans le monde directement sur la plateforme, Navan espère réduire le « leakage » (les réservations effectuées hors des canaux officiels).