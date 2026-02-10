TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance

Air Canada suspend ses vols et va ramener 3 000 clients (mise à jour 9h15)


En raison d'un "manque de fiabilité de l’approvisionnement en carburant d’aviation dans les aéroports cubains", Air Canada a annoncé suspendre son service à destination de Cuba dès ce mardi 10 février 2026. De son côté, Air France opérera son vol du jour normalement, mais suit la situation de près.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

A Cuba, la crise énergétique affecte désormais les aéroports - DepositPhotos.com, kmiragaya
A Cuba, la crise énergétique affecte désormais les aéroports - DepositPhotos.com, kmiragaya
Climats du Monde
La crise énergétique à Cuba touche de plein fouet les aéroports.

Lundi 9 février 2026, Air Canada a annoncé, via un communiqué, la suspension de son service à destination de l'île suite à l’avis émis par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne (NOTAM) concernant "le manque de fiabilité de l’approvisionnement en carburant d’aviation dans les aéroports cubains".

En effet, à compter de ce 10 février, "le carburant d’aviation ne sera plus offert à la vente dans les aéroports de l’île".

Ainsi, au cours des prochains jours, Air Canada va effectuer "des vols sortants à vide pour aller chercher environ 3 000 clients déjà à destination - dont la quasi-totalité voyage avec des forfaits de Vacances Air Canada - et les ramener chez eux".

La compagnie prévoit de transporter du carburant supplémentaire et d'effectuer des escales techniques pour se ravitailler au retour si nécessaire. Elle exploite en moyenne 16 vols hebdomadaires vers quatre destinations à Cuba au départ de Toronto et de Montréal.

À l’heure actuelle, les vols saisonniers à destination d’Holguín et de Santa Clara sont annulés pour le reste de la saison.

Les vols à destination de Varadero et de Cayo Coco sont à l’horaire toute l’année, mais sont actuellement suspendus et leur reprise est provisoirement prévue le 1er mai, sous réserve d’examen.

Les voyageurs français invités à "se rapprocher de leur agence de voyages"

Autres articles
De son côté, Air France indique que le vol de ce mardi 10 février 2026, "opère normalement. Nous suivons la situation".

Le prochain vol est prévu mercredi et la compagnie envisagerait de faire une escale technique dans la zone.

Au Canada il n'y a pas qu'Air Canada qui adapte son programme de vols, Air Transat et Westjet aussi. Air Transat annonce en effet la suspension temporaire de l’ensemble de ses vols à destination de Cuba, et ce jusqu’au 30 avril 2026. "Air Transat contactera l’ensemble de sa clientèle pour les aviser de la situation." indique la compagnie sur son site web.

Quant à WestJet, elle annonce l’annulation de ses vols sur Cuba de manière progressive et "ordonnée" en fonction "de ses opérations hivernales."

Par ailleurs, le ministère des affaires étrangères français précise, dans ses conseils aux voyageurs, que "compte tenu de la situation énergétique dans l’île, les voyageurs sont invités à se rapprocher de leur agence de voyages, tour-opérateur ou de leur structure d’accueil afin de vérifier la disponibilité en ressources (énergie, transport, eau) prévue au cours de leur séjour".

Sur place, la crise énergétique se manifeste notamment par :

• des coupures de courant de plus en plus fréquentes et prolongées, en province mais également à La Havane ;

• des pénuries de carburant avec de longues files d’attente aux stations-service restant ouvertes ; ces dernières n’acceptent désormais que les règlements en dollars américains ;

• des restrictions importantes en matière de transport publics ; les transports pour le secteur touristique devant être assurés.

Lire aussi : Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatour

Lu 287 fois

Tags : air canada, air france, cuba
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 10 Février 2026 - 07:23 Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence

Lundi 9 Février 2026 - 15:28 Eté 2026 : Air France renforce sa desserte de New York

Brand news AirMaG

La stratégie gagnante de Corsair : flotte, montée en gamme et expérience client

La stratégie gagnante de Corsair : flotte, montée en gamme et expérience client
Dans un environnement aérien marqué par une forte volatilité économique et opérationnelle, Corsair...
Dernière heure

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques

Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias