La crise énergétique à Cuba touche de plein fouet les aéroports.
Lundi 9 février 2026, Air Canada a annoncé, via un communiqué, la suspension de son service à destination de l'île suite à l’avis émis par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne (NOTAM) concernant "le manque de fiabilité de l’approvisionnement en carburant d’aviation dans les aéroports cubains".
En effet, à compter de ce 10 février, "le carburant d’aviation ne sera plus offert à la vente dans les aéroports de l’île".
Ainsi, au cours des prochains jours, Air Canada va effectuer "des vols sortants à vide pour aller chercher environ 3 000 clients déjà à destination - dont la quasi-totalité voyage avec des forfaits de Vacances Air Canada - et les ramener chez eux".
La compagnie prévoit de transporter du carburant supplémentaire et d'effectuer des escales techniques pour se ravitailler au retour si nécessaire. Elle exploite en moyenne 16 vols hebdomadaires vers quatre destinations à Cuba au départ de Toronto et de Montréal.
À l’heure actuelle, les vols saisonniers à destination d’Holguín et de Santa Clara sont annulés pour le reste de la saison.
Les vols à destination de Varadero et de Cayo Coco sont à l’horaire toute l’année, mais sont actuellement suspendus et leur reprise est provisoirement prévue le 1er mai, sous réserve d’examen.
Les voyageurs français invités à "se rapprocher de leur agence de voyages"
De son côté, Air France indique que le vol de ce mardi 10 février 2026, "opère normalement. Nous suivons la situation".
Le prochain vol est prévu mercredi et la compagnie envisagerait de faire une escale technique dans la zone.
Au Canada il n'y a pas qu'Air Canada qui adapte son programme de vols, Air Transat et Westjet aussi. Air Transat annonce en effet la suspension temporaire de l’ensemble de ses vols à destination de Cuba, et ce jusqu’au 30 avril 2026. "Air Transat contactera l’ensemble de sa clientèle pour les aviser de la situation." indique la compagnie sur son site web.
Quant à WestJet, elle annonce l’annulation de ses vols sur Cuba de manière progressive et "ordonnée" en fonction "de ses opérations hivernales."
Par ailleurs, le ministère des affaires étrangères français précise, dans ses conseils aux voyageurs, que "compte tenu de la situation énergétique dans l’île, les voyageurs sont invités à se rapprocher de leur agence de voyages, tour-opérateur ou de leur structure d’accueil afin de vérifier la disponibilité en ressources (énergie, transport, eau) prévue au cours de leur séjour".
Sur place, la crise énergétique se manifeste notamment par :
• des coupures de courant de plus en plus fréquentes et prolongées, en province mais également à La Havane ;
• des pénuries de carburant avec de longues files d’attente aux stations-service restant ouvertes ; ces dernières n’acceptent désormais que les règlements en dollars américains ;
• des restrictions importantes en matière de transport publics ; les transports pour le secteur touristique devant être assurés.
Lire aussi : Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatour
