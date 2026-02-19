Air France-KLM franchit la barre des 2 milliards d’euros de résultat opérationnel

Sur le plan stratégique, le groupe a annoncé son intention de porter sa participation dans la compagnie scandinave SAS de 19,9% à 60,5%, sous réserve des autorisations réglementaires. L’État danois conserverait 26,4% du capital.



Air France-KLM a également acquis une participation de 2,3% dans WestJet, aux côtés de Delta Air Lines et Korean Air, renforçant ainsi son ancrage en Amérique du Nord.



Le renouvellement de la flotte constitue un axe structurant du plan de transition du groupe. À fin 2025, 35% de la flotte est composée d’avions de nouvelle génération (+8 points sur un an). L’objectif est d’atteindre jusqu’à 80 % d’ici 2030.



L’incorporation de carburant d’aviation durable (SAF) atteint 2,9% de la consommation totale (244 000 tonnes), soit un niveau supérieur aux obligations réglementaires européennes (environ 1,2%). Le groupe vise jusqu’à 10 % de SAF en 2030.



L’intensité carbone (913 gCO₂eq/TKT) recule de 1,6% sur un an. Toutefois, Air France-KLM n’a pas atteint l’objectif de réduction de 10% par rapport à 2019 fixé dans le cadre de ses obligations liées au développement durable, ce qui entraînera un surcoût financier estimé à 7,5 millions d’euros.