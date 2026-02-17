TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes unifient leur gouvernance

Une entité unique gère désormais 400 événements annuels et plus d'un million de visiteurs


Depuis le 1er janvier 2026, la Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes sont réunis sous une direction unique. Ce rapprochement, initié par Nantes Métropole et la CCI Nantes Saint-Nazaire, vise à simplifier l'accueil des 400 manifestations économiques et culturelles annuelles. L'organisation s'appuie sur 140 collaborateurs pour coordonner une offre de salles élargie, incluant l'ouverture prochaine du nouvel espace « Le Laps ».


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 15:44

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes sont réunis sous une direction unique - DepositPhotos.com, altitudedrone
La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes sont réunis sous une direction unique - DepositPhotos.com, altitudedrone
CroisiEurope
La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes sont officiellement gérés par une entité unique depuis le début de l'année 2026.

Cette fusion administrative permet aux organisateurs de disposer d’un interlocuteur unique pour la planification de congrès, salons, événements sportifs ou culturels.

La structure coordonne désormais les expertises des deux sites pour harmoniser les pratiques d'accueil et fluidifier le parcours des clients.

Ce changement s'accompagne de projets de modernisation, comme la rénovation de la Grande Halle et du Grand Auditorium de la Cité des Congrès, qui dispose de 2 000 places.

A lire aussi : Visiter Nantes : tout ce qu'il ne faut surtout pas rater

Expansion des capacités et stratégie de tourisme durable

Autres articles
Le Parc des Expositions, quant à lui, prévoit l'ouverture au second semestre 2026 d'une nouvelle salle événementielle de 2 500 places baptisée « Le Laps ».

Cette extension renforce la stratégie MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) du territoire nantais, qui occupe la 7e place nationale au classement ICCA 2024.

L'organisation unifiée applique une charte de développement durable certifiée ISO 20121, en cohérence avec le label « Destination Innovante Durable » obtenu par Nantes.

Les nouveaux formats d'événements proposés incluent des manifestations hybrides mêlant rencontres professionnelles et grand public, ainsi que des expositions immersives en intérieur et en extérieur.

A lire aussi : La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

Lu 176 fois

Tags : nantes
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Air France-KLM franchit la barre des 2 milliards d’euros de résultat opérationnel

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Shanti Travel, réceptif Asie

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes unifient leur gouvernance

Boomerang Voyages lance un challenge de ventes sur Zanzibar

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e) voyages confirmé(e) H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Partez en France

Partez en France

Tourisme : la France franchit le cap des 102 millions de visiteurs, mais l'Espagne garde la main sur le record des recettes

Tourisme : la France franchit le cap des 102 millions de visiteurs, mais l'Espagne garde la main sur le record des recettes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France
Production

Production

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo
AirMaG

AirMaG

Air France-KLM franchit la barre des 2 milliards d’euros de résultat opérationnel

Air France-KLM franchit la barre des 2 milliards d’euros de résultat opérationnel
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform

Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes unifient leur gouvernance

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes unifient leur gouvernance
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias