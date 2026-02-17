La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes unifient leur gouvernance

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes sont réunis sous une direction unique - DepositPhotos.com, altitudedrone
La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes sont officiellement gérés par une entité unique depuis le début de l'année 2026.
Cette fusion administrative permet aux organisateurs de disposer d’un interlocuteur unique pour la planification de congrès, salons, événements sportifs ou culturels.
La structure coordonne désormais les expertises des deux sites pour harmoniser les pratiques d'accueil et fluidifier le parcours des clients.
Ce changement s'accompagne de projets de modernisation, comme la rénovation de la Grande Halle et du Grand Auditorium de la Cité des Congrès, qui dispose de 2 000 places.
Expansion des capacités et stratégie de tourisme durable
Le Parc des Expositions, quant à lui, prévoit l'ouverture au second semestre 2026 d'une nouvelle salle événementielle de 2 500 places baptisée « Le Laps ».
Cette extension renforce la stratégie MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) du territoire nantais, qui occupe la 7e place nationale au classement ICCA 2024.
L'organisation unifiée applique une charte de développement durable certifiée ISO 20121, en cohérence avec le label « Destination Innovante Durable » obtenu par Nantes.
Les nouveaux formats d'événements proposés incluent des manifestations hybrides mêlant rencontres professionnelles et grand public, ainsi que des expositions immersives en intérieur et en extérieur.
