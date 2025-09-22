TourMaG accélère sur la vidéo, on vous dit tout !

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Informer vite, clair et juste : c’est la priorité de TourMaG. Fidèle à sa mission d’accompagner les professionnels du tourisme, la rédaction enrichit son offre éditoriale avec des nouveaux formats vidéo et une présence accrue sur les réseaux sociaux. Objectif : simplifier l’accès à l’information et rester toujours au plus près des enjeux du secteur.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

TourMaG enrichit sa production vidéo en explorant de nouveaux formats adaptés aux réseaux sociaux - @Depositphotos
Depuis plus de 20 ans, la rédaction de TourMaG décrypte au quotidien l’actualité du tourisme. Un secteur en perpétuel mouvement, riche en rebondissements, que nos journalistes suivent avec passion.

Résultat : une quinzaine d’articles publiés chaque jour, entre enquêtes, interviews exclusives, dossiers de fond et analyses.

Un rythme soutenu qui fait notre force… mais qui peut parfois donner le vertige. À l’heure où l’on parle "d’infobésité", certains lecteurs craignent de manquer l’essentiel.

Pour répondre à ce défi, la rédaction innove et diversifie ses formats. Car quoi de mieux qu’un peu de nouveauté pour rester dans la course ?

Le Flash Info TourMaG

- Trop de mails dans votre boîte ?
- Pas assez de temps pour lire tous nos articles ?
- Peur de passer à côté d’une info clé ?

Nous avons la solution : le Flash Info TourMaG. Chaque semaine, retrouvez une vidéo exclusive qui résume en moins de 5 minutes les actualités phares du tourisme. Droit au but, sans détour.

Bonne nouvelle : vous pouvez aussi l’écouter comme un podcast, simplement avec vos écouteurs. Ce nouveau rendez-vous est disponible uniquement dans le fil WhatsApp du Membership Club Premium, réservé aux dirigeants et managers du secteur qui veulent garder une longueur d’avance.

Alors, ça vous tente ?

Vidéo rime avec réseaux sociaux !

Autre décision stratégique : muscler notre présence sur les réseaux sociaux. Nous voulons aller à la rencontre des nouvelles générations, celles qui façonnent déjà le futur du tourisme.

En 2025, 54 millions de Français sont actifs sur les réseaux sociaux, soit plus de 80 % de la population. Chez les 18-24 ans, le temps d’écran moyen atteint les 3h15, avec une nette préférence pour des plateformes telles que TikTok et Instagram.

L'appétit croissant des plus jeunes pour la vidéo est un fait, c'est pour cela que TourMaG s’adapte et propose de nouveaux formats.

Parmi eux : "Le Décryptage du mois", une pastille de moins de deux minutes qui remet en perspective une actualité marquante du secteur. Avec un ton dynamique, accessible, clair et efficace, ce format s'adresse au plus grand nombre.

Mais ce n’est pas tout. TourMaG accompagne aussi les professionnels du tourisme en réalisant des vidéos adaptées aux réseaux sociaux pour valoriser leurs événements : salons, conférences, voyages de presse…

Des formats courts, punchy et pensés en vertical, grâce à notre dispositif Social Network Live, pour booster la visibilité de vos actions.


Et ce n’est qu’un début…

Ce renforcement de notre stratégie vidéo et digitale vient enrichir les articles publiés quotidiennement sur TourMaG : un complément, jamais un remplacement.

TourMaG se réinvente pour mieux vous accompagner. Sur votre smartphone, vos réseaux sociaux ou à travers nos vidéos, l’information tourisme vous suit partout, rapidement et efficacement.

Et ce n’est que le début !

Pour suivre toutes les nouveautés, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

