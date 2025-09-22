TourMaG accélère sur la vidéo, on vous dit tout !

Autre décision stratégique : muscler notre présence sur les réseaux sociaux. Nous voulons aller à la rencontre des nouvelles générations, celles qui façonnent déjà le futur du tourisme.



En 2025, 54 millions de Français sont actifs sur les réseaux sociaux, soit plus de 80 % de la population. Chez les 18-24 ans, le temps d’écran moyen atteint les 3h15, avec une nette préférence pour des plateformes telles que TikTok et Instagram.



L'appétit croissant des plus jeunes pour la vidéo est un fait, c'est pour cela que TourMaG s’adapte et propose de nouveaux formats.



Parmi eux : "Le Décryptage du mois", une pastille de moins de deux minutes qui remet en perspective une actualité marquante du secteur. Avec un ton dynamique, accessible, clair et efficace, ce format s'adresse au plus grand nombre.



Première vidéo à découvrir ici.