L’Aéroport Marseille Provence dévoile sa nouvelle identité de marque

Depuis son passage au cap symbolique des 10 millions de passagers en 2019, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) s’est imposé parmi les grandes plateformes européennes.
En pleine mutation, avec 350 millions d’euros d’investissements prévus sur cinq ans (2025-2030) pour la modernisation et la décarbonation de ses infrastructures, il a choisi de repenser sa stratégie et son image de marque.
D’après une étude Episto 2025, 59% des personnes interrogées percevaient l’aéroport comme pratique mais sans réelle personnalité.
Un constat qui a poussé la direction à initier une profonde réflexion sur son positionnement, son image et son attractivité auprès des compagnies aériennes, des voyageurs et des talents.
"Il faut prendre des risques, il faut oser des choses nouvelles. Ce positionnement d’un aéroport lifestyle correspond bien au momentum de ce territoire", a souligné Julien Coffinier, président du directoire d’Aéroport Marseille Provence, dans un communiqué.
Marseille Provence : un aéroport à l’image du lifestyle méditerranéen
Plus qu’une simple plateforme de transport, AMP veut désormais incarner une "nouvelle façon de voyager", fondée sur la décontraction, la simplicité et la chaleur humaine.
Une approche baptisée "casual travel", qui reflète les valeurs du Sud : solaire, cosmopolite, expressif et attentif.
Fini le stress et les formalités : place à une expérience digitalisée et fluide, au service du bien-être des passagers.
"Nous sommes le premier aéroport à développer une marque qui est aussi une promesse d’expérience à l’image de l’art de vivre de son territoire", a expliqué Julien Boullay, directeur commercial et marketing d’Aéroport Marseille Provence.
Au cœur de cette refonte, un nouveau symbole : "l’onde". Fruit d’un travail stratégique et créatif mené avec l’agence Rébellion, ce signe visuel traduit à la fois le mouvement et l’horizon, une évocation poétique de la piste marseillaise posée entre ciel et mer.
L’onde incarne aussi l’ouverture au monde et aux transformations en cours, dans un contexte où la durabilité et la fluidité deviennent des impératifs.
L’Echinops, une couleur emblématique
Cette nouvelle identité visuelle se décline autour d’une teinte inédite, l’Echinops, un mélange de bleu électrique et de violet, inspiré de la fleur de chardon du même nom. Ce choix évoque subtilement la lavande sans la reproduire.
"Nous avons trouvé la fleur de chardon Echinops. Sa forme, en petit soleil, représentait le rayonnement, et sa couleur rappelait celle de la lavande", confie Gaylord Brossard, directeur de création de l’agence Rébellion.
L’ensemble de cette transformation s’incarne dans une nouvelle signature : « D’ici, le monde rayonne ». Un clin d’œil à la lumière du Midi, à la fierté d’appartenance régionale et à la vocation internationale de la plateforme.
