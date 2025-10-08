L’Aéroport Marseille Provence dévoile sa nouvelle identité de marque

Cette nouvelle identité visuelle se décline autour d’une teinte inédite, l’Echinops, un mélange de bleu électrique et de violet, inspiré de la fleur de chardon du même nom. Ce choix évoque subtilement la lavande sans la reproduire.



" Nous avons trouvé la fleur de chardon Echinops. Sa forme, en petit soleil, représentait le rayonnement, et sa couleur rappelait celle de la lavande ", confie Gaylord Brossard, directeur de création de l’agence Rébellion.



L’ensemble de cette transformation s’incarne dans une nouvelle signature : « D’ici, le monde rayonne ». Un clin d’œil à la lumière du Midi, à la fierté d’appartenance régionale et à la vocation internationale de la plateforme.