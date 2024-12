Croisières : avec le Captain Arctic, Grands Espaces redynamise sa flotte [ABO]

D'ici là, Grands Espaces affrétera, en novembre 2026, son nouveau fleuron, le Captain Arctic (18 cabines), un voilier novateur qui va lui permettre de réduire significativement son empreinte environnementale.



" Il sera équipé de voiles rigides recouvertes de plus de 1800 m² de panneaux photovoltaïques brevetés, et qui sont spécialement conçus pour résister au froid polaire , explique Laureline Armand.



C'est vraiment une révolution écologique puisque, grâce à l'alliance entre l'énergie éolienne et l'énergie solaire, le Captain Arctic sera capable de naviguer à plus de 90% du temps avec zéro émission carbone ".



Le voilier démarrera ses croisières d'exploration en Norvège fin 2026. On le retrouvera dans le Haut-Arctique entre juin et août 2027, au Spitzberg et au Groenland. " Quand les voiles ne pourront pas capter le vent , continue Laureline Armand, le navire sera équipé de deux arbres d'hélices produisant de l'énergie et fonctionnant comme des hydroturbines qui vont permettre une propulsion électrique.



Toute l'organisation du bateau fonctionne dans cet esprit-là : il est capable de produire de façon autonome son eau douce avec de l'eau de mer, grâce à un procédé d'osmose inverse ; il disposera d'un chauffage écologique avec une chaudière à granulés qui utilise des déchets de bois recyclés ; et puis évidemment, nous nous assurerons du zéro déchet en mer grâce à une centrale de traitement de déchets en interne.



De même, il sera équipé d'une fosse septique transformant les eaux usées en eaux potables techniques. "