Croisières en Arctique : Swan Hellenic embarque des experts de renom

À bord des navires d’exploration de la compagnie britannique Swan Hellenic , SH Vega et SH Diana Aleqa Hammond , ex-Première ministre du Groenland, défenseure de la culture et de l’environnement arctiques, participera à la croisière " Iceland to Greenland " du 31 juillet, partageant ses connaissances sur l’histoire et l’avenir du Groenland.: le glaciologue Urs H. Fischer, l’explorateur polaire Antony Jinman, le biologiste Uli Reyer, la politologue Gabrielle Slowey, ainsi que la photographe et ingénieure Arielle Montgomery, alias "Icebergchick".