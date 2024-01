Swan Hellenic dévoile ses croisières 2025

. Les SH Minerva et SH Vega, deux navires de croisière d'expéditions de catégorie polaire PC 5 cinq étoiles avec des coques renforcées pour la glace, ont été lancés en décembre 2021 et juillet 2022.Ils accueillent 152 passagers dans 76 suites et, la majorité avec balcons. le SH Diana , qui accueille 192 personnes dans le même confort, a été lancé en avril 2023.Ils disposent tous d'une salle de sport de pointe, d'un spa, d'un sauna panoramique, d'un club et d'une piscine avec grill au bord de la piscine et proposent trois lieux de restauration - le Swan Restaurant, le Club Lounge et le Pool Bar & Grill.