Appli mobile TourMaG



Swan Hellenic : le SH Vega débute sa première croisière vers le Svalbard navire d'expédition de 76 cabines et suites

Envoyer à un ami Partager cet article

Le SH Vega deuxième navire de croisière de classe "glace" de la compagnie Swan Hellenic a pris la mer pour sa première croisière direction l'archipel de Svalbard.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 21 Juillet 2022

Le SH Vega, deuxième navire de croisière de classe "glace" de la compagnie Swan Hellenic a quitté Tromsø, en Norvège, pour sa première croisière en Arctique. Le bateau est parti pour une exploration de 11 jours de l'archipel de Svalbard.



Le SH Vega est équipé d'un système de propulsion diesel-électrique de 5 mégawatts avec réduction catalytique sélective et d'une coque PC5 renforcée contre les glaces avec des stabilisateurs extra-larges, indique un communiqué de presse.



Avec ses 113 m, ce navire de 10 600 tonnes a été spécialement conçu pour visiter notamment les latitudes extrêmes. Il dispose d'une capacité de 152 passagers et compte 76 cabines et suites.



SH Vega, comme son navire jumeau SH Minerva, est totalement autonome pour une durée allant jusqu'à 40 jours ou 8 000 miles nautiques. La technologie des batteries permet également de fonctionner en silence, précise le communiqué.

Swan Hellenic : un troisième navire d'ici le début de l'année 2023 Les navires sont aussi équipés d'un système d'épuration des gaz d'échappement, de systèmes de traitement des eaux usées et d'installations de stockage des déchets nécessaires pour opérer dans des zones polaires.



Après un nouveau départ de Tromsø le 30 juillet, la saison inaugurale de SH Vega lui permettra de continuer à explorer l'Arctique : de l'archipel du Svalbard à l'Islande en passant par le Groenland et le passage du Nord-Ouest.



Puis, à la fin de l'automne, il parcourra la côte Est des États-Unis pendant 12 jours, de New York à Miami en passant par Norfolk et Charleston. À partir de novembre, il proposera une série de croisières d'expédition culturelles de 11 à 21 jours en Antarctique jusqu'en mars 2023. Ensuite il remontera la côte ouest de l'Afrique jusqu'aux îles Canaries et à l'Europe occidentale pour rejoindre la Grande-Bretagne et l'Irlande, avant d'entamer sa deuxième saison arctique. Celle-ci se terminera par une traversée du Groenland à la Nouvelle-Écosse, suivie des Caraïbes puis du Brésil en octobre 2023.



SH Minerva et SH Vega seront rejoints au début de l'année prochaine par le SH Diana, légèrement plus grand, qui est déjà en construction au chantier naval d'Helsinki.



Lu 144 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > La ville de Marseille vent debout contre la croisière ! Le Seatrade Cruise Med se tiendra à Malaga en septembre