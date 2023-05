Swan Hellenic : après son baptême, le SH Diana met le cap sur l'Arctique

Le troisième navire de croisière d'expédition de Swan Hellenic , le SH Diana a été baptisé par Valerie Ann Wilson , la fondatrice et PDG de Valerie Wilson Travel à Amsterdam le 4 mai 2023.Ce navire de 12 100 tonnes et 125 mètres de long est dotéLe SH Diana est autonome pour une durée de 40 jours ou 8 000 milles nautiques. Le SH Diana peut accueillir, la plupart dotées de grands balcons. A son bord, l'équipage compte 141 personnes.Le navire dispose d'un théâtre pour les conférences surplombant le salon et de bateaux annexes pour emmener les passagers à terre, en plus des zodiacs d'expédition habituels. Comme ses deux sisterships,dispose d'une salle de sport, d'un spa, d'un sauna panoramique, d'un restaurant et d'une cave, et d'une piscine situé près de l'espace grillade.