Le SH Diana reprend la route de l'Antarctique

Nous sommes heureux que la coordination rapide et efficace de toutes les parties concernées à bord et à terre ait permis au SH Diana de partir pour l'Antarctique avec moins de 40 heures de retard. Comme toujours, nous avons été attentifs à nos croisiéristes pendant cette période, en organisant des excursions spéciales à Ushuaia et des expériences à bord, qui ont été très appréciées. Nous leur souhaitons maintenant des explorations exceptionnelles du continent blanc

Grâce à la marge intégrée dans les programmes des croisières antarctiques de Swan Hellenic , conçue pour anticiper les aléas météorologiques et autres imprévus, la compagnie estime que. Si les conditions météorologiques le permettent, les passagers du SH Diana pourront profiter de toutes les expéditions prévues.Le, lié au moteur de propulsion, a été détecté en Géorgie du Sud au 12e jour d’une croisière de 20 nuits reliant l’Afrique du Sud à l’Antarctique, partie du Cap le 13 novembre.Par mesure de sécurité, lea rapidement décidé de diriger le navire vers le port sûr le plus proche,, qui était également la destination finale de la croisière. Lesont été mobilisées en un temps record, malgré les défis logistiques liés à l’isolement géographique, permettant aux réparations de débuter immédiatement à l’arrivée du SH Diana au port le 1er décembre. Andrea Zito, PDG de Swan Hellenic , a déclaré : «».