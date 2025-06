Grands Espaces agrandit sa flotte avec le "Grand Explorer"

Grands Espaces annoncevia une société maritime créée spécialement pour ce projet, et portée par Christian Kempf, le président de Grands Espaces, en partenariat avec une famille chilienne qui travaille dans les domaines de la mer et du tourisme.Le Grand Explorer, long deet renforcé pour naviguer dans les glaces, a été intégralement repensé en 2021.Sa capacité est limitée àet une équipe d’experts naturalistes, afin d'incarner au mieux les engagements de la compagnie : proposer un tourisme polaire à taille humaine, engagé, respectueux des milieux traversés et centré sur la pédagogie scientifique.