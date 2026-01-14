Jamaïque, One Love : les 10 spots incontournables à découvrir en 2026

A l’est, la capitale Kingston n’est plus le coupe-gorge que l’on décrivait dans les années 80. Downtown se relooke autour du street-art et d’adresses branchées.



On y vient aussi pour le pèlerinage obligé à la maison-musée de Bob Marley, sur les hauteurs de la ville. Toute sa vie (photos, lettres, disques d’or…) est concentrée dans ce lieu, avec les commentaires et les chansons de l’artiste entonnées par le guide Ricky, un pur rasta.



On ira également se perdre dans les Blues Mountains, histoire de découvrir… un nouveau pays. Depuis Kingston, une mauvaise route en lacets grimpe dans ce massif montagneux, dont le premier avantage est de faire échapper à la touffeur de la capitale. Les versants raides et la végétation dense donnent l’impression de tout avaler, à commencer par cette route qui rétrécit à mesure que l’on grimpe.



Les Blue Mountains, souvent noyées dans la brume et sous de violentes averses, abritent deux symboles jamaïcains : l’arbre national, le Blue Mahoe, une variété d’hibiscus ; l’oiseau national, le Red-billed Streamertail, un colibri.