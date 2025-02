eDreams ODIGEO : une rentabilité record au 3e trimestre

Fort de ces résultats, eDreams ODIGEO prévoit d'atteindre ses objectifs à long terme dès mars 2025. La société vise 7,25 millions de membres Prime et un Cash EBITDA de 180 millions d'euros. La génération de trésorerie devrait dépasser les 90 millions d'euros.



Pour l'exercice fiscal 2026, eDO a fixé de nouveaux objectifs ambitieux. La société prévoit d'ajouter 1 million de nouveaux membres Prime, d'atteindre un Cash EBITDA compris entre 215 et 220 millions d'euros, et de générer plus de 120 millions d'euros de trésorerie.



Le modèle Prime d'eDreams ODIGEO, alimenté par l'intelligence artificielle, offre une personnalisation poussée basée sur plus de 6 milliards de prédictions quotidiennes. Cette approche, combinée à une large gamme de services et à une grande flexibilité, renforce la fidélité des clients et crée une valeur significative à long terme.