eDreams ODIGEO dépasse les 6,5 millions d’abonnés

Cash EBITDA supérieur à 180 millions d'euros

Plus de 7,25 millions de membres

Génération d’un flux de trésorerie supérieur à 90 millions d'euros, soit plus du double de l'année précédente

Comme indiqué, de meilleures comparaisons d’une année sur l’autre sont attendues pour le second semestre de l'exercice fiscal

Nos résultats et nos performances ne laissent planer aucun doute : notre stratégie est porteuse de croissance et crée une valeur durable pour nos clients, nos actionnaires et l'entreprise dans son ensemble. Nous tenons nos promesses, en améliorant constamment notre rentabilité et nos marges, en augmentant le nombre de membres Prime et la satisfaction de nos clients, ainsi qu’en consolidant notre situation financière, ce qui renforce notre entreprise de jour en jour. Notre approche se distingue nettement des autres. Notre plateforme d'abonnement évolutive et pilotée par l'IA s'appuie sur des revenus prévisibles et récurrents, ainsi que sur des relations client durables, ce qui nous permet de nous démarquer au sein d'un secteur autrement transactionnel. Portés par des résultats constants, nous sommes fiers de constater que nos objectifs ambitieux à long terme pour 2025 sont en passe d'être atteints. Nous sommes enthousiastes au vu des opportunités de croissance considérables qui s'offrent à nous au-delà de 2025 et nous nous réjouissons de l'avenir prometteur d'eDO en tant que première plateforme d'abonnements de voyage au monde.

Lepoursuit sa progression. Le deuxième trimestre a enregistré. Ladu programme Prime asoutenue par des coûts fixes stables et des ventes en hausse.Lepour totaliser 130,8 millions d'euros, dont 87 % proviennent de Prime (+45 %). La fidélité des membres a permis, compensant les baisses hors Prime.Ainsi, le(+2 %), avec Prime représentant désormais 69 % des revenus, confirmant la transition vers un modèle basé sur l'abonnement.Sur le plan financier, leatteignant 41,7 millions d'euros. Parallèlement, un programme de rachat d’actions a été finalisé pour financer les primes d’intéressement à long terme jusqu’en 2027, avec une nouvelleLes objectifs à long terme de eDreams ODIGEO sont les suivants :, commente : «