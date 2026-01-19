L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex

L'Open Package : La liberté grâce aux combinaisons des vols
Les Tour-Opérateurs sont constamment à la recherche de moyens innovants pour répondre aux besoins changeants des voyageurs et des tarifs aériens. Grâce à l’Open Package proposé par SpeedMedia, le montage de produits touristiques en flex (dynamique) avec des combinaisons de vols et de compagnies aériennes est en constante évolution, offrant aux TO la possibilité de proposer des voyages entièrement personnalisables et flexibles à leurs clients, le tout disponible bien entendu à la vente sur internet.
Dans un marché où la liberté de choisir son itinéraire est devenue une priorité pour de nombreux voyageurs, l'Open Package émerge comme une solution novatrice pour repenser les combinaisons de vols et la construction dynamique des offres packagées. Cette approche offre une flexibilité sans précédent, permettant aux voyageurs sur les sites B2C – ou aux agents de voyages sur les sites B2B – d’adapter le transport à leurs besoins et surtout à leurs préférences.
Le montage de produits touristiques en flex avec des combinaisons de vols et de compagnies aériennes ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour la construction de la Production d’un TO. En offrant une flexibilité totale dans le choix des vols et des compagnies aériennes, cette approche permet de créer des itinéraires aériens sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins mais aussi aux préférences de chaque TO.
Le montage en Flex pour les TO
Contrairement aux forfaits traditionnels qui imposent des contingents/allotements spécifiques, l'Open Package offre une liberté totale en permettant de choisir et paramétrer ses vols tout en bénéfi-ciant de tarifs avantageux. Attention, l’Open Package n’est pas un concurrent de l’offre traditionnelle de forfaits ! C’est un outil complémentaire qui permet, sur des dates, des périodes ou encore des villes de départ de proposer des produits sans engagements, tout en construisant bien entendu des plans de vols en parfaite adéquation avec les offres et leurs contraintes (horaires d’arrivée, temps de par-cours, bagages inclus ou pas, horaires de départ pour le retour, open-jaw lorsque nécessaire, etc…)
En combinant les vols de différentes compagnies aériennes, vous disposez également des meilleures offres disponibles sur le marché. Que vous recherchiez des vols à bas prix, des vols directs ou des vols avec des escales stratégiques, le montage en flex via l’Open Package vous permet de trouver les op-tions qui correspondent le mieux à vos offres et à vos produits.
La flexibilité, comment ça marche ?
Imaginez pouvoir proposer, sur de nombreuses destinations des packages sans être limité par un calendrier rigide. Avec l'Open Package, c'est possible. Vous pouvez programmer vos plans de transport sur l’ensemble de votre production ou sur certains produits à certaines dates uniquement voire au départ de certaines villes uniquement.
Cette flexibilité vous permet d'ajuster vos offres et vos itinéraires en fonction des impératifs de la partie terrestre : application de bornes horaires pour la plage horaire d’arrivée sur place, plage horaire du retour, vols uniquement avec bagages – ou pas, nombre de bagages inclus, nombre d’escales ou de changement, interdire les changements d’aéroports au cours des escales, choix des compagnies aériennes, sélection des transporteurs, aéroport de retour différent de la ville d’arrivée,… les paramétrages du transport pour de meilleurs résultats d’offres sont nombreux sur la plateforme d’Open Package offrant ainsi une expérience de voyage parfaitement adaptée à vos besoins.
Une expérience personnalisée pour les clients
L'un des principaux avantages du montage en flex pour les tour-opérateurs est la possibilité d'offrir une expérience totalement personnalisée à vos clients.
En permettant aux voyageurs de choisir leur transport selon leurs préférences individuelles, les tour-opérateurs peuvent créer des voyages uniques et mémorables qui répondent parfaitement aux attentes de leurs clients. Avec l'évolution des attentes des voyageurs, la flexibilité est devenue un critère essentiel dans le processus de réservation. Le montage en Open Package permet aux Voyagistes de répondre à cette demande croissante en offrant aux clients la possibilité de choisir leurs vols selon leurs préférences : aéroports de départ, compagnie aérienne, horaires, etc…
Valorisation des ressources et optimisation des revenus
En adoptant le montage en flex via l’Open Package de SpeedMedia, les TO peuvent également optimiser l'utilisation de leurs ressources et maximiser leurs revenus. En offrant une gamme plus large de produits et de services, ils peuvent attirer un plus grand nombre de clients et s'adapter plus facilement aux fluctuations de la demande, ce qui se traduit par une rentabilité accrue et une croissance durable !
Le montage de produits touristiques en Open Package peut représenter une véritable aubaine pour les tour-opérateurs, offrant une opportunité unique de répondre aux besoins de remplissages. En adoptant cette approche novatrice, les tour-opérateurs peuvent non seulement se démarquer sur un marché concurrentiel, mais aussi fidéliser leur clientèle et stimuler leur croissance à long terme.
Préparez-vous à repousser les limites du voyage traditionnel et à offrir à vos clients des voyages sur mesure inoubliables grâce aux montages proposés via l’Open Package.
2026, du changement dans la continuité
Ce début de nouvelle année a été marquée par le départ de notre désormais ex-Directeur Général, Laurent Briquet, vers de nouveaux horizons, nous lui souhaitons bonne chance. Cela n’obère en rien nos projets et les échanges avec nos clients et prospects... Les équipes sont toujours présentes pour vous accompagner au quotidien. En plus de nos développeurs, toujours sous la houlette d’Alexandre, le Responsable des opérations, Mathieu et Marylou continuent de gérer les projets. De son côté Léa, que vous commencez à bien connaître, prend la Responsabilité de la partie commerciale. Bref, du changement dans la continuité pour vous offrir le meilleur service.
