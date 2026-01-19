L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex

Les Tour-Opérateurs sont constamment à la recherche de moyens innovants pour répondre aux besoins changeants des voyageurs et des tarifs aériens. Grâce à l’Open Package proposé par SpeedMedia, le montage de produits touristiques en flex (dynamique) avec des combinaisons de vols et de compagnies aériennes est en constante évolution, offrant aux TO la possibilité de proposer des voyages entièrement personnalisables et flexibles à leurs clients, le tout disponible bien entendu à la vente sur internet.



Dans un marché où la liberté de choisir son itinéraire est devenue une priorité pour de nombreux voyageurs, l'Open Package émerge comme une solution novatrice pour repenser les combinaisons de vols et la construction dynamique des offres packagées. Cette approche offre une flexibilité sans précédent, permettant aux voyageurs sur les sites B2C – ou aux agents de voyages sur les sites B2B – d’adapter le transport à leurs besoins et surtout à leurs préférences.



Le montage de produits touristiques en flex avec des combinaisons de vols et de compagnies aériennes ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour la construction de la Production d’un TO. En offrant une flexibilité totale dans le choix des vols et des compagnies aériennes, cette approche permet de créer des itinéraires aériens sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins mais aussi aux préférences de chaque TO.