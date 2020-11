Aérien : et si à la fin il ne restait plus que le modèle low cost ?

Force est de constater qu'avec cette crise, les majors devront aller plus loin et se questionner en profondeur.



" Souhaitons-nous seulement faire plaisir aux gouvernements ou faire des compagnies, des entreprises rentables ? Si tel est le cas, alors les transporteurs vont devoir se tourner vers l'unique modèle qui marche, " poursuit-il.



Ce modèle à suivre serait celui des low cost qui montrent les dents et rognent sur n'importe quel coût. Malheureusement ou heureusement, la transformation ne se fera pas en un jour, ni même en une année.



Mais elle risque d'être brutale car imposée par les gouvernements. Ces derniers devront justifier l'utilisation de l'argent public et limiter la casse en faisant entrer de plain-pied les compagnies dans le capitalisme de Ryanair pas celui de l'ancien temps.



Sauf que transformer une compagnie nationale est très compliqué, notamment en raison des forces en présence. " Elles mettent beaucoup de temps à mourir, car l'argent public les maintient en vie, " affirme le responsable.



Une fois la crise terminée, il y aura un juste milieu à trouver entre la casse sociale et les habitudes des transporteurs dispendieux, totalement en dehors des réalités économiques.



D'autant que la vache à lait qui permettait aux responsables commerciaux d'accroitre le taux de rentabilité des avions n'est plus.



" Le voyage d'affaires sera plus lent à redémarrer, " prédit Jean-Louis Barroux.



En raison des nouvelles habitudes de travail, les restrictions budgétaires et la responsabilité pesant sur les entreprises, ce segment risque de durablement accuser le coup.



La guerre des classes affaires n'aura plus lieu.