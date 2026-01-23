Et après ce lourd bilan, Marc Touati a voulu se projeter.



" L’inflation, c’est comme le dentifrice, une fois sorti, on ne peut pas le remettre dans le tube. Quand on dit que l’inflation baisse, c’est vrai, mais les prix ne baissent pas, c’est leur hausse qui décline.



L’alimentaire a augmenté de 24% depuis 2021, et assez peu de revenus ont progressé de la sorte. Dans le même temps, les prix des ordinateurs ont baissé, cela participe au calcul de l’inflation, sauf que personne n’achète des ordinateurs tous les quatre matins.



Son évolution va dépendre notamment du contexte géopolitique. La hausse des prix devrait être de 1,5 à 2% en Europe. Il n’y aura pas de dérapage.



Au niveau mondial, l’année sera quand même bonne : la croissance sera de 3%, même si la moyenne à long terme est plutôt de 3,5 %. Donc nous sommes un peu en deçà. Je pense que 2026 sera une année charnière, pour la France, vivement 2027, " affirme le conseiller économique chez eToro.



Dans 12 mois, les Français seront alors en pleine campagne présidentielle, une élection qui s’annonce à haut risque, même si l’économiste anticipe un changement de politique plus favorable pour les entreprises.



Une année qui dépendra grandement des messages postés par Trump sur Truth Social et de ses décisions erratiques, qui donnent parfois l’impression d’être décousues, pour rester poli.



La dernière, celle d’imposer de nouveaux droits de douane à l’Europe, a été remisée après l’intervention du patron de l’OTAN, concernant l’avenir du Groenland.



" Il est très compliqué de savoir ce qu’il fait. Une chose se dégage : America and Business First.



Je ne pense pas que nous assistions à la fin du libéralisme. Il est très attaché à la bonne santé des marchés financiers. Un grand risque pèse sur le dollar, c’est ce qui fait la force de l’économie américaine. Si jamais le dollar baisse trop, il risque de tomber de son piédestal.



Trump doit arrêter de prendre des décisions qui nuisent à sa monnaie.



Dans ce contexte, l’Europe n’en profite pas, pour une simple raison, nous ne sommes pas unis. Nous avons, entre les grandes puissances, des intérêts divergents. Cette situation pourrait être une chance, mais nous avons des faiblesses qui font que nous ne sommes pas une grande puissance, " conclut Marc Touati.