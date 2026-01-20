C’est passé presque inaperçu, mais c’est majeur : la Chine est enfin sortie de la déflation. En décembre, l’inflation a atteint 0,8% sur un an, son plus haut niveau depuis trois ans. Pour l’Europe, c’est une bonne nouvelle, car cela réduit le risque que la Chine continue d’exporter de la déflation chez nous, ce qui fragilise directement nos entreprises.



Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Cette remontée des prix vient surtout de l’alimentation, un facteur volatile qui peut s’inverser très vite. Surtout, les prix à la production restent en baisse, à -1,9% sur un an. Cela montre que l’industrie chinoise est toujours en surcapacité, ce qui écrase les marges, y compris dans des secteurs pourtant stratégiques comme les semi-conducteurs.



Historiquement, les mouvements de l’indice des prix à la production se traduisent presque mécaniquement par une hausse ou une baisse des marges des entreprises, et la situation actuelle le confirme. Après un pic à 6,5% en 2021, les marges sont retombées à leur plus bas niveau depuis 2015.



Tous les secteurs n’ont pas été touchés de la même manière. Les services aux consommateurs, notamment les grandes plateformes comme Alibaba, ont vu leurs marges se redresser après le durcissement réglementaire de 2021-22, et affichent aujourd’hui des bénéfices records.



Les infrastructures résistent aussi plutôt bien. En revanche, les secteurs des matériaux et de l’énergie continuent de souffrir, et c’est surtout préoccupant dans les secteurs prioritaires de la politique industrielle — biens d’équipement et technologies — où la rentabilité s’est fortement dégradée en 2024 et 2025.



Si la situation ne s’améliore pas, la Chine pourrait retomber en déflation au cours de l’année. Et ce serait une mauvaise nouvelle pour l’Europe, déjà sous pression face aux États-Unis et avec une croissance globalement faible, à l’exception de l’Allemagne qui pourrait atteindre 1,5% de croissance grâce à son plan de relance de février 2025.



Aux États-Unis, ce ne sont pas les données économiques - peu nombreuses la semaine dernière - qui ont retenu l’attention, mais le retour du bras de fer entre Donald Trump et Jerome Powell. Cela alimente la crainte d’une remise en cause de l’indépendance de la Fed.



Nous pensons que ce risque est largement exagéré : presque tous les présidents de la Fed ont déjà subi des pressions politiques. L’hostilité entre Trump et Powell est connue, mais il y a déjà eu pire. En 1965, Lyndon Johnson avait convoqué le président de la Fed, William McChesney Martin, dans son ranch texan et l’aurait violemment pressé d’assouplir la politique monétaire en pleine guerre du Vietnam.



Ce débat sur l’indépendance de la Fed peut provoquer de la volatilité à court terme, voire peser sur le dollar. En revanche, il ne devrait pas changer fondamentalement la trajectoire des taux.



Nous maintenons notre scénario de deux baisses au premier trimestre, pour un total de 50 points de base. Combiné aux mesures budgétaires attendues avant les élections de mi-mandat, cela devrait suffire à relancer la croissance américaine au second semestre.