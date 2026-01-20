TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Alors que la Chine renoue enfin avec une inflation positive (0,8%), marquant un tournant fragile pour l'économie mondiale, les regards se tournent vers les États-Unis où l'indépendance de la Réserve fédérale revient au cœur des débats. Entre un yuan au plus haut face au billet vert et un euro solidement ancré dans son canal haussier, découvrez l’analyse de Nicolas Charbonnier (Mondial Change) sur les mouvements de devises à surveiller et les rendez-vous monétaires clés de la semaine, notamment au Canada.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

Situation économique

Taux de change : le dollar reste sous pression - Depositphotos.com Auteur shirotie
Taux de change : le dollar reste sous pression - Depositphotos.com Auteur shirotie
CroisiEurope
C’est passé presque inaperçu, mais c’est majeur : la Chine est enfin sortie de la déflation. En décembre, l’inflation a atteint 0,8% sur un an, son plus haut niveau depuis trois ans. Pour l’Europe, c’est une bonne nouvelle, car cela réduit le risque que la Chine continue d’exporter de la déflation chez nous, ce qui fragilise directement nos entreprises.

Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Cette remontée des prix vient surtout de l’alimentation, un facteur volatile qui peut s’inverser très vite. Surtout, les prix à la production restent en baisse, à -1,9% sur un an. Cela montre que l’industrie chinoise est toujours en surcapacité, ce qui écrase les marges, y compris dans des secteurs pourtant stratégiques comme les semi-conducteurs.

Historiquement, les mouvements de l’indice des prix à la production se traduisent presque mécaniquement par une hausse ou une baisse des marges des entreprises, et la situation actuelle le confirme. Après un pic à 6,5% en 2021, les marges sont retombées à leur plus bas niveau depuis 2015.

Tous les secteurs n’ont pas été touchés de la même manière. Les services aux consommateurs, notamment les grandes plateformes comme Alibaba, ont vu leurs marges se redresser après le durcissement réglementaire de 2021-22, et affichent aujourd’hui des bénéfices records.

Les infrastructures résistent aussi plutôt bien. En revanche, les secteurs des matériaux et de l’énergie continuent de souffrir, et c’est surtout préoccupant dans les secteurs prioritaires de la politique industrielle — biens d’équipement et technologies — où la rentabilité s’est fortement dégradée en 2024 et 2025.

Si la situation ne s’améliore pas, la Chine pourrait retomber en déflation au cours de l’année. Et ce serait une mauvaise nouvelle pour l’Europe, déjà sous pression face aux États-Unis et avec une croissance globalement faible, à l’exception de l’Allemagne qui pourrait atteindre 1,5% de croissance grâce à son plan de relance de février 2025.

Aux États-Unis, ce ne sont pas les données économiques - peu nombreuses la semaine dernière - qui ont retenu l’attention, mais le retour du bras de fer entre Donald Trump et Jerome Powell. Cela alimente la crainte d’une remise en cause de l’indépendance de la Fed.

Nous pensons que ce risque est largement exagéré : presque tous les présidents de la Fed ont déjà subi des pressions politiques. L’hostilité entre Trump et Powell est connue, mais il y a déjà eu pire. En 1965, Lyndon Johnson avait convoqué le président de la Fed, William McChesney Martin, dans son ranch texan et l’aurait violemment pressé d’assouplir la politique monétaire en pleine guerre du Vietnam.

Ce débat sur l’indépendance de la Fed peut provoquer de la volatilité à court terme, voire peser sur le dollar. En revanche, il ne devrait pas changer fondamentalement la trajectoire des taux.

Nous maintenons notre scénario de deux baisses au premier trimestre, pour un total de 50 points de base. Combiné aux mesures budgétaires attendues avant les élections de mi-mandat, cela devrait suffire à relancer la croissance américaine au second semestre.


Taux de change : le point technique

Sur le marché des changes, le dollar reste sous pression à cause du « debasement trade ».

Les investisseurs, surtout les institutionnels, réduisent leur exposition aux actifs en USD, inquiets de l’explosion de la dette publique américaine, des craintes - sans doute exagérées - sur l’inflation, et du risque politique lié aux interventions de Trump.

Cette dynamique soutient l’euro, qui reste inscrit dans un canal haussier de long terme avec une première cible à 1,20. Elle bénéficie aussi fortement à l’or, qui retrouve pleinement son rôle de valeur refuge.

De son côté, le yuan chinois a atteint la semaine dernière son plus haut niveau face au dollar depuis mai 2023, et s’est aussi légèrement apprécié contre l’euro.

C’est plutôt positif, même si le chemin reste long avant d’aboutir à un taux de change réellement aligné sur les fondamentaux chinois. Hors effet inflation, le yuan est même au plus bas depuis quinze ans face au panier de devises de ses principaux partenaires commerciaux, ce qui alimente mécaniquement les tensions avec les États-Unis.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S1 S2 R1 R2
EUR/USD 1,1545 1,1520 1,1729 1,1817
EUR/GBP 0,8577 0,8540 0,8700 0,8750
EUR/CHF 0,9280 0,9189 0,9380 0,9420
EUR/CAD 1,5998 1,5843 1,6210 1,6242
EUR/JPY 183,80 182,60 186,55 186,80

Les annonces à suivre

La géopolitique peut revenir à tout moment sur le devant de la scène. En attendant, sur le marché des changes, l’attention se portera cette semaine sur la réunion de la Banque du Canada.

Sauf surprise, elle devrait maintenir son taux directeur inchangé à 2,25%. Mais cela ne signifie pas que le cycle d’assouplissement est terminé.

En début d’année, les banques centrales évitent souvent d’agir trop vite : elles préfèrent attendre davantage de données sur la trajectoire de l’économie avant d’ajuster leur politique. Dans ce contexte, une nouvelle baisse de 25 points de base en mars reste un scénario crédible.

Le reste de la semaine sera marqué par quelques statistiques secondaires, notamment les premières estimations des PMI en Europe et aux États-Unis, ainsi que la deuxième estimation de l’inflation britannique pour décembre.

À ce stade, aucun impact significatif sur les devises n’est attendu.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ? Impact
19/01 15:45 Canada Réunion de la banque centrale Le taux directeur devrait être maintenu à 2,25%. Élevé
21/01 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (Décembre) Précédent à 3,2% sur un an. Moyen
22/01 14:30 USA PIB trimestriel (T3) Précédent à 3,8%. Faible
23/01 09:30 Allemagne Première estimation de l'indice PMI manufacturier (Janvier) En phase de contraction. Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 2245 fois

Tags : taux de change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

Défaillances d’entreprises 2025 : le secteur du voyage fait-il mieux que le reste de l'économie ? (Infographie) [ABO] Défaillances d’entreprises 2025 : le secteur du voyage fait-il mieux que le reste de l'économie ? (Infographie) [ABO]

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO] Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]

Agences et TO : pourquoi vous devez mieux identifier vos clients "personnes morales" [ABO] Agences et TO : pourquoi vous devez mieux identifier vos clients "personnes morales" [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO] Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO] Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO] De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

Dernière heure

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Christophe Bourachot nommé Responsable Prestation Loisirs d'Azureva

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère
Production

Production

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !
AirMaG

AirMaG

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes
Transport

Transport

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires
La Travel Tech

La Travel Tech

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels &amp; Resorts
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias