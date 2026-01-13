Sur le marché des changes, le retour de la géopolitique n’a pas entraîné de hausse de volatilité.En début d’année, c’est fréquent : le marché manque de direction, le temps d’y voir plus clair sur la dynamique macroéconomique.Notre scénario reste une poursuite de la baisse du dollar, comme le prévoit le consensus, mais de manière plus modérée qu’en 2025., la plus forte depuis 1973, et nous la considérons comme une anomalie qui n’a pas vocation à se répéter.avant un probable ajustement à la baisse. Cela devrait aussi rester favorable à la plupart des devises émergentes, comme en 2025.. Beaucoup parient sur un renforcement mécanique après la hausse de taux de la Banque du Japon. Or, même après la hausse de décembre, le yen reste faible. Tant que les fonds spéculatifs restent vendeurs sur la devise japonaise, nous ne voyons pas de changement de tendance. Dans ce contexte, l’EUR/JPY pourrait encore inscrire de nouveaux plus hauts à court terme.