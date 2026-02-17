TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport

Un objectif de 500 millions d’euros de volume d’affaires à horizon 2029


Wonderbox annonce l’acquisition d’Un Bon Maillot, spécialiste du coffret de maillot "mystère". Une opération stratégique qui renforce sa position sur le marché du coffret cadeau, accélère son offensive dans l’univers du sport et soutient son ambition d’atteindre 500 millions d’euros de volume d’affaires d’ici 2029.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 18:08

Wonderbox annonce l’acquisition d’Un Bon Maillot, spécialiste du coffret de maillot "mystère"- Depositphots.com @AntonMatyukha
Wonderbox annonce l’acquisition d’Un Bon Maillot, spécialiste du coffret de maillot "mystère"- Depositphots.com @AntonMatyukha
CroisiEurope
Après une année 2025 en croissance (+5%) et un objectif affiché à +15% pour 2026, le Groupe Wonderbox annonce l’acquisition d’Un Bon Maillot, jeune marque positionnée sur le segment des cadeaux sportifs.

Créée en 2020 par Louis Le Nevé et Timothé Odin, Un Bon Maillot s’est fait un nom grâce à un concept original : le coffret cadeau de maillot "mystère".

Le principe ? Offrir à un fan de football, de rugby ou de basket un maillot surprise, soigneusement sélectionné.

En cinq ans, la start-up a réalisé 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, cumulé principalement sur les trois dernières années.

Son déploiement est en cours au sein des enseignes spécialisées, notamment chez Decathlon et Intersport, confirmant le potentiel du concept en grande distribution spécialisée (GSS).

Déjà présente en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre, la marque nourrit des ambitions élevées : atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici cinq ans. Un objectif qu’elle entend concrétiser grâce aux synergies offertes par l’écosystème Wonderbox.

Une stratégie de diversification structurée

Autres articles
Présent dans 10 pays (France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Portugal, Danemark, États-Unis et Canada), Wonderbox a réalisé un volume d’affaires de 333 millions d’euros en 2025. L’objectif est fixé à 390 millions d’euros en 2026, avec une ambition de 500 millions d’euros à l’horizon 2029.

Sa stratégie de diversification repose sur trois axes : consolider le cœur de métier des coffrets cadeaux, accélérer sur l’univers de la carte (BtoB et BtoC), et développer le booking et le ticketing pour répondre à l’ensemble des usages du cadeau et du loisir.

"Après notre entrée au capital de Funbooker en 2020 et le rachat de Click & Gift en 2022, ce rapprochement avec Un Bon Maillot va nous permettre de développer des synergies business pertinentes sur le secteur du coffret cadeau où nous détenons désormais 56,8 points de part de marché en valeur en France", précise Fabrice Lépine, directeur général du groupe.

L’acquisition de Funbooker en 2020, dont le volume d’affaires a été multiplié par dix depuis, puis celle de Click & Gift en 2022, avec un chiffre d’affaires multiplié par 2,5, illustrent cette dynamique.

Cap sur le sport et les GSS

Avec Un Bon Maillot, Wonderbox entend également renforcer sa présence dans les grandes surfaces spécialisées sport, qui ne faisaient pas, jusqu’ici, partie intégrante de son portefeuille de distribution.

L’opération ouvre aussi la voie à de nouveaux partenariats sur le segment sport.

Le calendrier joue en faveur de cette stratégie : l’année 2026 s’annonce particulièrement riche en actualité footballistique, un contexte porteur pour les offres liées à l’univers du ballon rond.


Lu 106 fois

Tags : sport, wonderbox
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 17 Février 2026 - 12:15 Sarrut Assurances s’associe à RESOCOLO

Mardi 17 Février 2026 - 07:29 Travelib : la plateforme qui drague les travel planners et les agents de voyages !

Dernière heure

Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport

Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

David García Blancas nommé chief commercial officer de B&B HOTELS

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

VACANCES BLEUES - Attaché(e) commercial(e) Groupes Loisirs H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport

Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport
Partez en France

Partez en France

Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige

Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025

La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025
Production

Production

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire
AirMaG

AirMaG

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"

Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels & Resorts

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels &amp; Resorts
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias