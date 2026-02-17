Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport

Wonderbox annonce l’acquisition d’Un Bon Maillot, spécialiste du coffret de maillot "mystère"- Depositphots.com @AntonMatyukha
Après une année 2025 en croissance (+5%) et un objectif affiché à +15% pour 2026, le Groupe Wonderbox annonce l’acquisition d’Un Bon Maillot, jeune marque positionnée sur le segment des cadeaux sportifs.
Créée en 2020 par Louis Le Nevé et Timothé Odin, Un Bon Maillot s’est fait un nom grâce à un concept original : le coffret cadeau de maillot "mystère".
Le principe ? Offrir à un fan de football, de rugby ou de basket un maillot surprise, soigneusement sélectionné.
En cinq ans, la start-up a réalisé 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, cumulé principalement sur les trois dernières années.
Son déploiement est en cours au sein des enseignes spécialisées, notamment chez Decathlon et Intersport, confirmant le potentiel du concept en grande distribution spécialisée (GSS).
Déjà présente en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre, la marque nourrit des ambitions élevées : atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici cinq ans. Un objectif qu’elle entend concrétiser grâce aux synergies offertes par l’écosystème Wonderbox.
Une stratégie de diversification structurée
Présent dans 10 pays (France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Portugal, Danemark, États-Unis et Canada), Wonderbox a réalisé un volume d’affaires de 333 millions d’euros en 2025. L’objectif est fixé à 390 millions d’euros en 2026, avec une ambition de 500 millions d’euros à l’horizon 2029.
Sa stratégie de diversification repose sur trois axes : consolider le cœur de métier des coffrets cadeaux, accélérer sur l’univers de la carte (BtoB et BtoC), et développer le booking et le ticketing pour répondre à l’ensemble des usages du cadeau et du loisir.
"Après notre entrée au capital de Funbooker en 2020 et le rachat de Click & Gift en 2022, ce rapprochement avec Un Bon Maillot va nous permettre de développer des synergies business pertinentes sur le secteur du coffret cadeau où nous détenons désormais 56,8 points de part de marché en valeur en France", précise Fabrice Lépine, directeur général du groupe.
L’acquisition de Funbooker en 2020, dont le volume d’affaires a été multiplié par dix depuis, puis celle de Click & Gift en 2022, avec un chiffre d’affaires multiplié par 2,5, illustrent cette dynamique.
Cap sur le sport et les GSS
Avec Un Bon Maillot, Wonderbox entend également renforcer sa présence dans les grandes surfaces spécialisées sport, qui ne faisaient pas, jusqu’ici, partie intégrante de son portefeuille de distribution.
L’opération ouvre aussi la voie à de nouveaux partenariats sur le segment sport.
Le calendrier joue en faveur de cette stratégie : l’année 2026 s’annonce particulièrement riche en actualité footballistique, un contexte porteur pour les offres liées à l’univers du ballon rond.
