Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport

Après notre entrée au capital de Funbooker en 2020 et le rachat de Click & Gift en 2022, ce rapprochement avec Un Bon Maillot va nous permettre de développer des synergies business pertinentes sur le secteur du coffret cadeau où nous détenons désormais 56,8 points de part de marché en valeur en France

Présent dans 10 pays (France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Portugal, Danemark, États-Unis et Canada), Wonderbox a réalisé un volume d’affaires de. L’objectif est fixé à 390 millions d’euros en 2026, avec une ambition deSa stratégie de diversification repose sur trois axes :le cœur de métier des coffrets cadeaux,sur l’univers de la carte (BtoB et BtoC), etle booking et le ticketing pour répondre à l’ensemble des usages du cadeau et du loisir.", précise Fabrice Lépine , directeur général du groupe.L’acquisition deen 2020, dont le volume d’affaires a été, puis celle de Click & Gift en 2022, avec un chiffre d’affaires multiplié par, illustrent cette dynamique.