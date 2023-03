Le pickleball monte à bord des navires Celebrity Cruises

C’est un sport récent en France qui est apparu il y a déjà plusieurs années outre-Atlantique

Celebrity Cruises va équiper 9 des navires de sa flotte de terrains de pickleball, un sport qui combine tennis, paddle, badminton et tennis de table. "" indique un communiqué de presse.sur un navire équipé de terrains. Des plages horaires sont prévues pour les adultes de plus de 18 ans ainsi que pour les familles avec des enfants de plus de 6 ans.Les joueurs peuvent apporter leur propre équipement ou utiliser celui fourni par la compagnie de croisières (filet, raquettes et balles).Les neuf navires de Celebrity Cruises qui proposent désormais le pickleball sont :L'emplacement des courts varie selon les navires. Sur les navires de la série Edge , Celebrity Beyond et Celebrity Apex, le pickleball se joue au niveau du Rooftop Garden.Sur les navires de la série Solstice, dont Celebrity Eclipse, Celebrity Equinox et Celebrity Solstice, le pickleball est proposé sur le pont pont 15, le pont dédié aux activités sportives.Sur les navires de la série Millennium, Celebrity Constellation, Celebrity Infinity, Celebrity Millennium et Celebrity Summit, les joueurs peuvent se rendre au pont 12, le Sports Court.