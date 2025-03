Galápagos : Celebrity Cruises ouvre les réservations pour 2027

ous avons le privilège de faire découvrir à nos passagers certaines des destinations parmi les plus préservées de notre planète et nous avons conscience de notre responsabilité dans la protection de ces écosystèmes fragiles

Nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date aux Galápagos, et nous continuerons à collaborer étroitement afin de soutenir les projets d'éducation et de conservation favorisant la préservation de ce joyau naturel pour les générations futures

Depuis 2014, Celebrity Cruises est engagée dans la conservation des Galápagos, en partenariat avec le Parc national. Le programme de reforestation Scalesia - une espèce d’arbres endémique des Galapagos - devenu aujourd’hui l’initiative « Rewilding Galápagos ». Ce projet permet aux voyageurs de participer à la restauration des habitats naturels et à la protection des espèces menacées.Lors de chaque itinéraire, les passagers du Celebrity Flora visitent la zone de reforestation accompagnés de rangers du parc et de guides naturalistes afin d’y planter de jeunes pousses.A ce jour, plus de 85 000 espèces endémiques ont été plantées.« N», a déclaré Laura Hodges Bethge , présidente de Celebrity Cruises. «».Depuis sa création en 2005, le "Celebrity Cruises Galápagos Fund" a soutenu de plusieurs projets de restauration des écosystèmes des îles et mené des initiatives dédiées aux communautés locales.