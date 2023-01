Celebrity Cruises reconstitue une partie du Celebrity Beyond dans le Metaverse

"en créant une expérience de croisière virtuelle baptisée le ‘Wonderverse’."

"Une reconstitution numérique hyperréaliste de certains aspects du tout nouveau navire de la série Edge®, le Celebrity Beyond, y est proposée permettant : une immersion dans les espaces où sont exposées les œuvres d’art sur le navire, d’assister au Flair Show des serveurs Martini bar, d’explorer les principales destinations vers lesquelles Celebrity navigue : de l'Alaska aux Caraïbes et de l'Europe à l'Asie"

"Le Wonderverse nous permet de donner vie à toute la richesse et à la multiplicité des expériences que l’on peut vivre à bord, et ce, d’une manière passionnante et inégalée, comparée aux outils marketing et publicitaires traditionnels. Nous sommes convaincus que nous pouvons aller encore plus loin en créant d’autres expériences que recherchent nos consommateurs."

Celebrity Cruises se lance dans le métaverse Un communiqué de presse précise qu'il s'agit d'Les internautes qui se connectent pourront également discuter avec les avatars des principaux dirigeants de la compagnie, notamment, la présidente et CEO de Celebrity Cruises, la, etet ambassadeur de marque pour la série Edge® de Celebrity.La version numérique de l'expérience de Celebrity Cruises a été réalisée en partenariat avec la plateforme d'événements virtuels Surreal Events.a déclaré Michael Scheiner, directeur marketing de Celebrity Cruises.