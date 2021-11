Metaverse : le voyage virtuel existe déjà !

Ce n'est pas un endroit qui s’est construit seul, et surement pas en une nuit ; l'Icelandverse, c’est bien réel, c'est l'Islande. Imaginez que vous puissiez vous promener à l’air libre pour admirer des choses que vous croyiez impossibles dans la vie réelle,

L'Icelandverse a été construit avec des experts du gouvernement, de l'industrie, de la nature et du monde universitaire, ainsi que quelques volcans.



Nous allons au-delà de ce qui est possible aujourd'hui, au-delà des limites des écrans, et que nous créons de nouvelles opportunités et expérimentons de nouvelles choses dans la vraie vie.



C'est un avenir qui implique de sortir dans le monde réel,

Avec un acteur ressemblant légèrement à certains patrons de start-up, la vidéo invite donc à se plonger un monde libre et ouvert." précise le communiqué.Un bon tacle envoyé à Mark qui veut toujours plus enfermer les internautes dans des bulles virtuelles.Visit Iceland invite les voyageurs à découvrir des grands espaces, la nature sauvage et majestueuse de l'île. En somme tout le contraire, de Meta." a déclaré Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, responsable de Visit Iceland.