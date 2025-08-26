Wonderbox lance une nouvelle gamme « Sélection Prestige »

Wonderbox met l’accent sur le luxe et l’exceptionnel avec sa nouvelle gamme « Sélection Prestige » - Depositphotos @alebloshka
Alors que la France compte 639 restaurants étoilés et 28% de chambres classées 4 ou 5 étoiles*, Wonderbox annonce le lancement de sa gamme « Sélection Prestige », regroupant des séjours et expériences haut de gamme en France.
Cette collection inclut différents types de prestations : nuitées dans des établissements 4 ou 5 étoiles, repas dans des restaurants étoilés, séjours bien-être ou activités à sensations.
Les coffrets sont valables trois ans et trois mois et disponibles sur le site Internet de Wonderbox.
« Sélection Prestige » : quels coffrets sont proposés ?
Parmi les offres proposées, l’Escapade magique comprend une nuit avec petit-déjeuner pour deux dans un hôtel haut de gamme, comme La Villa Romaine à Carsac-Aillac ou le Radisson Blu Hôtel à Biarritz.
Le coffret Séjour & chef étoilé associe un dîner gastronomique dans un restaurant étoilé et une nuit dans un hôtel 4 étoiles, par exemple La Côte Saint-Jacques & Spa à Joigny (Yonne).
La Parenthèse enchantée en duo permet de choisir entre un séjour dans un château de la Loire, un dîner gastronomique ou un moment de détente dans un établissement de thalassothérapie.
Enfin, le coffret Vol en avion de chasse propose un vol acrobatique à bord d’un appareil militaire.
* Selon les données d’extencia.fr (novembre 2025), 28% des chambres en France sont classées 4 ou 5 étoiles, contre 20% en 2015. Côté gastronomie, la France comptait 639 restaurants étoilés en 2024 (source : cnep-france.fr, octobre 2024).
Publié par Amelia Brille
