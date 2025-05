Quand les chefs étoilés font rayonner les destinations touristiques [ABO]

Dans le petit village de Saint-Bonnet-le-Froid, aux confins de la Haute Loire et de l’Ardèche, où officient le chef 3 étoiles Régis Marcon et son fils Jacques, couronné du dernier Bocuse d’or, on compte pas loin de 250 emplois dans le tourisme liés directement et indirectement à la présence de ces chefs, pour une commune de… 220 habitants.Il en est de même à Laguiole dans l’Aveyron avec Michel Bras , à Aumont-Aubrac avec Cyril Attrazik, et la liste de ces communes rurales dont l’activité touristique n’a rien à envier à certaines stations balnéaires ou de montagne.Le must c’est quand on retrouve ces chefs et leurs établissements dans les plus beaux villages de France - une harmonie parfaite entre patrimoine préservé et gastronomie.