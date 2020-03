ADN Tourisme : la nouvelle fédération des institutionnels du tourisme français près de 1300 adhérents

ADN Tourisme est la nouvelle fédération des institutionnels du tourisme français qui regroupe Offices de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination Régions.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 12 Mars 2020

Offices de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination Régions, les trois fédérations historiques des organismes institutionnels du tourisme, ont fusionné en une structure unique : ADN Tourisme.



Réunis en Assemblée générale extraordinaire à Paris le 11 mars 2020, les adhérents des trois fédérations ont acté leur dissolution et la création d’une nouvelle structure qui regroupe l’ensemble des acteurs institutionnels du tourisme métropolitains et ultramarins des trois échelons territoriaux : offices de tourisme, comités départementaux et régionaux de tourisme.



Cette nouvelle entité représente au niveau national près de 1300 adhérents représentant 800 millions d’euros de budget et 12 000 salariés.

"Cette nouvelle fédération a pour objectif de proposer à ses adhérents une offre de services innovante et une expertise de qualité, tout en tenant compte des compétences partagées et des activités propres à chaque échelon territorial, dans le respect du code du tourisme.



Représentative au niveau national, elle a également pour ambition de porter un discours partagé et d’affirmer le rôle essentiel des organismes de tourisme. Enfin, elle va développer des partenariats forts avec l’Etat et ses opérateurs, ainsi qu’avec les acteurs privés dans la perspective de s’inscrire dans un tourisme de qualité, innovant et respectueux des territoires." indique un communiqué de presse.

Le bureau de la nouvelle fédération est composé de : Président : Christian MOURISARD, Président de l'Office de Tourisme d'Arles

Président délégué : Stéphane VILLAIN, Président de Charentes Tourisme

Présidente déléguée : Marie-Reine FISCHER, Présidente de l’Agence régionale du tourisme Grand Est

Trésorière : Pascale LAMBERT, Directrice de Côte-d'Or Tourisme

Trésorier Adjoint : Philippe VERGER, Directeur de l’Office du tourisme du Grand Reims

Secrétaire : Philippe BERTO, Directeur délégué du Comité régional du tourisme Occitanie



Collège « organismes régionaux »

Co-animateur : François de CANSON, Président du Comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur

Co-animatrice : Audrey LEGARDEUR, Directrice du Comité régional du tourisme Bretagne

Suppléant : Loïc NIEPCERON, Président du Comité régional du tourisme Bourgogne-Franche-Comté

Suppléant : Marc RICHET, Directeur du Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire

Collège « organismes départementaux » Co-animateur : Hervé BOUYRIE, Président du Comité départemental du tourisme des Landes

Co-animatrice : Isabelle BREMOND, Directrice de Bouches du Rhône Tourisme

Suppléant : Pierre SIMON, Président du Comité départemental du tourisme du Doubs

Suppléant : Ludovic AZUAR, Directeur de l'Agence Tourisme & Territoires du Cher

Collège « organismes communaux et intercommunaux »

Co-animateur : Jean GODET, Président de l’Office de tourisme de Chartres

Co-animateur : Christophe BERGAMINI, Directeur de l’Office de tourisme de Kaysersberg

Suppléante : Béatrice GUILLAUME, Vice-présidente de l'office de tourisme Normandie-Ca-bourg-Pays d'Auge

Suppléante : Sabine L’HERMET, Directrice de l'office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre

