Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn

Hyatt fait son entrée en Estonie avec l’ouverture du Hyatt Place Tallinn - Depositphotos.com, @scanrail
Le groupe hôtelier Hyatt a ouvert le Hyatt Place Tallinn, son tout premier établissement en Estonie et, plus largement, dans les pays baltes.
Situé dans le quartier portuaire de Tallinn, à proximité du centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’hôtel vise à répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs.
L’établissement de 169 chambres allie design scandinave moderne et aménagements fonctionnels, offrant un cadre confortable pour le travail ou la détente.
Les espaces communs modulables et les équipements en chambre, tels que les douches à l’italienne, permettent de concilier efficacement déplacement professionnel et moments de repos.
Les services de l’hôtel Hyatt Place Tallinn
Côté restauration, l’hôtel propose Zoom, un restaurant qui met à l’honneur les saveurs locales avec des influences internationales, sous la direction du Chef Alexander Kaiser.
Les clients pourront également profiter d’une salle de sport ouverte 24h/24 et d’une promenade en bord de mer à proximité.
Le futur bar 6 Cocktails, offrant une vue sur la ville et le port, est prévu pour la fin de l’année.
L’hôtel dispose enfin d’une salle de conférence de 83 m², équipée des dernières technologies audiovisuelles, adaptée aux réunions, formations et événements professionnels.
Expansion européenne
Avec cette ouverture, Hyatt poursuit sa stratégie d’expansion en Europe, en misant sur des destinations en croissance comme Tallinn.
L’établissement se situe à proximité de zones culturelles et commerciales dynamiques, dont le quartier Rotermanni et le centre créatif Telliskivi, et vise à offrir une expérience locale aux visiteurs.
Lire aussi : Hyatt : des résultats solides au premier trimestre 2025
