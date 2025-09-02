Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn

Côté restauration, l’hôtel propose Zoom, un restaurant qui met à l’honneur les saveurs locales avec des influences internationales, sous la direction du Chef Alexander Kaiser.



Les clients pourront également profiter d’une salle de sport ouverte 24h/24 et d’une promenade en bord de mer à proximité.



Le futur bar 6 Cocktails, offrant une vue sur la ville et le port, est prévu pour la fin de l’année.



L’hôtel dispose enfin d’une salle de conférence de 83 m², équipée des dernières technologies audiovisuelles, adaptée aux réunions, formations et événements professionnels.