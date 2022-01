Montagne : Pierre & Vacances : un bon cru pour les vacances de fin d'année

De son côté, maeva.com, agence de voyage en ligne du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a enregistré un volume d'affaires en hausse de +13 % sur les vacances de fin d’année, par rapport à 2019.



" Cette fin d’année a été marquée par l’essor des courts séjours en dernière minute avec près d’1 réservation sur 2. Le calendrier particulier de cette année, avec le 25 décembre et le 1er janvier tombant un samedi, a conduit à la mise en place d’offres plus flexibles. Les familles ont ainsi opté pour des formats de séjours plus courts leur permettant de profiter des fêtes de fin d’année à la montagne. " indique un communiqué de presse.



29 % des réservations ont été effectuées entre 1 à 2 mois avant le départ ; 16 % entre 15 jours à 1 mois ; 20 % moins de 15 jours avant le séjour.



Autre enseignement, la location de biens de particuliers (appartements et chalets privés) reste l’une des solutions d’hébergements les plus plébiscitées, avec près de 2/3 des réservations. Là aussi la clientèle a été essentiellement française (88%).