Le Danemark séduit toujours plus de Français !

Dans le cadre de sa stratégie 2025, VisitDenmark mise sur la désaisonnalisation et la diversification de son offre afin d’encourager des séjours plus longs et dépasser les destinations les plus connues. La proximité entre les sites touristiques permet aux voyageurs de combiner facilement plusieurs expériences lors d’un même séjour.



Parmi les destinations montantes, au-delà de Copenhague, on retrouve :



Seeland du Sud et Møn, avec les falaises spectaculaires de Møns Klint,

La Fionie et son archipel, associé à Hans Christian Andersen,

Aarhus, ville culturelle dynamique entre art et nature,

Le Jutland du Nord, ses dunes et ses villages de pêcheurs,

Billund et sa région, combinant LEGOLAND® et des sites UNESCO,

La côte Est, idéale pour le "island hopping" et les expériences gastronomiques.