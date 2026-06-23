eDreams ODIGEO déploie son modèle d'abonnement Prime en Amérique latine

Les premiers indicateurs d'activité mesurés sur ces nouveaux territoires valident l'évolutivité du modèle économique de la plateforme.Par rapport aux données historiques des fers de lance européens de l'entreprise, la part de clients souscrivant à un nouvel abonnement Prime s'avère systématiquement plus élevée en Amérique latine.Cette tendance est particulièrement marquée au Mexique, oùEn parallèle, les scores de satisfaction et de fidélité client (Net Promoter Score) enregistrés au Mexique et en Argentine affichent une progression significative comparativement aux niveaux précis établis sur le vieux continent.