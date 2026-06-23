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eDreams ODIGEO déploie son modèle d'abonnement Prime en Amérique latine

Déjà lancée au Mexique et en Argentine, la plateforme de voyage enregistre des résultats supérieurs aux indicateurs européens


eDreams ODIGEO officialise le déploiement de sa plateforme d'abonnement de voyage, Prime, en Amérique latine, avec de récentes implantations au Mexique et en Argentine. Ce déploiement géographique vise à dépasser les 13 millions d'abonnés à l'horizon de l'exercice 2030.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 24 Juin 2026 à 18:36

eDreams ODIGEO déploie son modèle d'abonnement Prime en Amérique latine - Depositphotos.com, mobilinchen
eDreams ODIGEO déploie son modèle d'abonnement Prime en Amérique latine - Depositphotos.com, mobilinchen
CroisiEurope
En propulsant son modèle d’abonnement Prime au Mexique et en Argentine, eDreams ODIGEO s'implante avec succès dans des zones à forte croissance pour le e-commerce, afin d'atteindre son objectif de 13 millions de membres d'ici 2030.

Le Mexique représente le marché potentiel le plus important de la région avec 32 milliards de dollars (dont 8,5 milliards pour les agences en ligne), tandis que l'Argentine se positionne au troisième rang régional avec un marché du voyage en ligne estimé à environ 4 milliards de dollars.

Selon les données internes d'eDreams ODIGEO, l'intérêt pour ces destinations est en nette progression : les recherches globales sur un an ont augmenté de 19% pour l'Argentine et de 7% pour le Mexique.

En France, la tendance se confirme avec une hausse respective de 13% et 5% des recherches vers ces deux pays, tandis que l'intérêt des voyageurs mexicains et argentins pour la France progresse de son côté de 9% et 4%.

Des indicateurs de performance supérieurs à l'Europe

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Les premiers indicateurs d'activité mesurés sur ces nouveaux territoires valident l'évolutivité du modèle économique de la plateforme.

Par rapport aux données historiques des fers de lance européens de l'entreprise, la part de clients souscrivant à un nouvel abonnement Prime s'avère systématiquement plus élevée en Amérique latine.

Cette tendance est particulièrement marquée au Mexique, où le taux d'adoption surpasse les références européennes avec une marge à deux chiffres.

En parallèle, les scores de satisfaction et de fidélité client (Net Promoter Score) enregistrés au Mexique et en Argentine affichent une progression significative comparativement aux niveaux précis établis sur le vieux continent.

A lire aussi : eDreams ODIGEO affiche une forte progression de sa rentabilité en 2026

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Tags : edreams odigeo
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