Voyage d'affaires : Capital One s'offre Brex pour 5 milliards de dollars - Depositphotos.com Auteur Milkos
La consolidation dans le secteur du voyage d'affaires était l'un des sujets débattus lors du Grand Live organisé par CDS by S4BT et IFTM. Elle se poursuit Outre-Atlantique.
Capital One vient d'annoncer l'acquisition de la la fintech Brex spécialisée dans les cartes d'entreprise et les logiciels de gestion de dépenses, pour 5 milliards de dollars.
Selon les informations rapportées par le média spécialisé Skift, cette acquisition ne se limite pas à un simple rachat de portefeuille client. Elle vise avant tout à intégrer les outils technologiques de pointe de Brex directement dans le portail Capital One Travel.
A lire aussi : Amex GBT, Marietton, ATPI : les dessous de la consolidation dans le voyage d'affaires
Capital One : centralisera dépenses, paiements et politiques voyages
L'objectif est clair : permettre aux entreprises de centraliser leurs dépenses, leurs paiements et leurs politiques de voyage sur une interface unique. « Cela va nous ouvrir des opportunités de croissance tant sur le marché du voyage d'affaires que sur celui du voyage de loisirs », a souligné Richard Fairbank.
En absorbant Brex, la banque met la main sur un catalogue de clients prestigieux, incluant des piliers de la tech mondiale tels qu'Anthropic, TikTok, DoorDash ou encore Coinbase. Comme le souligne l'analyse de Skift, ce mouvement positionne Capital One comme un rival direct d'American Express et de Navan. La bataille se déplace désormais sur le terrain de la gestion globale des frais d'entreprise et des cartes corporate.
En effet, Capital One n'en est pas à son premier coup. Cette acquisition intervient après le rachat historique l'an dernier de Discover Financial Services, réseau de paiement et émetteur de cartes de crédit et après deux autres rachats : celui en 2023 de Velocity Black, une conciergerie numérique haut de gamme boosté à l'IA et celui fin 2025 des actifs technologiques de l'agence de voyage en ligne Hopper (spécifiquement les services hôteliers et les outils de prédiction de prix).
