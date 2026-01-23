Voyage d'affaires : Capital One s'offre Brex pour 5 milliards de dollars

Cela va nous ouvrir des opportunités de croissance tant sur le marché du voyage d'affaires que sur celui du voyage de loisirs

L'objectif est clair : permettre aux entreprises desur une interface unique. «», a souligné Richard Fairbank En absorbant Brex, la banque met la main sur un catalogue de clients prestigieux, incluant des piliers de la tech mondiale tels qu'Anthropic, TikTok, DoorDash ou encore Coinbase. Comme le souligne l'analyse de Skift, ce mouvement positionne Capital One comme un rival direct d'American Express et de Navan. La bataille se déplace désormais sur le terrain de la gestion globale des frais d'entreprise et des cartes corporate.En effet, Capital One n'en est pas à son premier coup. Cette acquisition intervient après, réseau de paiement et émetteur de cartes de crédit et après deux autres rachats : celui en 2023 deune conciergerie numérique haut de gamme boosté à l'IA et celui fin 2025 des actifs technologiques de l'agence de voyage en ligne Hopper (spécifiquement les services hôteliers et les outils de prédiction de prix).