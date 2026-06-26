MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

Le groupe met également en avant ses performances en matière de ressources humaines.



En 2026, le taux de rétention des collaborateurs a progressé de plus de 10%, tandis que le nombre de candidatures a augmenté de 20%. Les équipes de MEININGER Hotels rassemblent aujourd'hui des collaborateurs issus d'environ 90 nationalités.



Sur le plan environnemental, l'entreprise poursuit le suivi de ses émissions de gaz à effet de serre afin d'orienter ses actions de réduction des émissions de CO₂.



Pour 2027, elle prévoit notamment de renforcer les formations environnementales de ses équipes et de conduire des analyses des risques climatiques sur certains établissements afin d'intégrer davantage ces enjeux dans sa stratégie de développement.