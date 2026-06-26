MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

MEININGER Hotels affiche des ambitions de croissance soutenues.
Le groupe, qui combine les codes de l'hôtellerie traditionnelle et des auberges de jeunesse, a clôturé son exercice 2026 (avril 2025 à mars 2026) avec un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros, tout en enregistrant près de 4,6 millions de nuitées, en hausse de près de 2% sur un an.
Le taux d'occupation moyen s'est établi à près de 80%, dans un contexte pourtant marqué par une demande moins dynamique en raison de l'absence de grands événements internationaux et par un coût de la vie en hausse.
"Nous avons enregistré une croissance solide de notre chiffre d'affaires et de notre résultat par rapport à l'année précédente. Cette évolution souligne la robustesse structurelle de notre modèle économique", souligne Ajit Menon, CEO de MEININGER Hotels, dans un communiqué.
Le segment des réservations de groupes reste un moteur de croissance pour l'entreprise. Il représente désormais entre 20% et 25% du chiffre d'affaires et a progressé de 10% sur le dernier exercice.
Le groupe, qui combine les codes de l'hôtellerie traditionnelle et des auberges de jeunesse, a clôturé son exercice 2026 (avril 2025 à mars 2026) avec un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros, tout en enregistrant près de 4,6 millions de nuitées, en hausse de près de 2% sur un an.
Le taux d'occupation moyen s'est établi à près de 80%, dans un contexte pourtant marqué par une demande moins dynamique en raison de l'absence de grands événements internationaux et par un coût de la vie en hausse.
"Nous avons enregistré une croissance solide de notre chiffre d'affaires et de notre résultat par rapport à l'année précédente. Cette évolution souligne la robustesse structurelle de notre modèle économique", souligne Ajit Menon, CEO de MEININGER Hotels, dans un communiqué.
Le segment des réservations de groupes reste un moteur de croissance pour l'entreprise. Il représente désormais entre 20% et 25% du chiffre d'affaires et a progressé de 10% sur le dernier exercice.
Une expansion portée par de nouvelles ouvertures
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Le groupe exploite aujourd'hui 37 hôtels hybrides répartis dans 27 villes européennes, représentant près de 6 000 chambres et plus de 21 000 lits. Son objectif est désormais d'atteindre 50 établissements d'ici 2030, avec une priorité donnée aux marchés d'Europe du Sud et de l'Est.
Après l'ouverture d'un nouvel hôtel à Barcelone le 25 juin dernier, plusieurs inaugurations sont déjà programmées : Édimbourg et Tel-Aviv en 2026, Strasbourg en 2027, puis Madrid, Dublin et Porto en 2028.
Pour l'exercice 2027, MEININGER Hotels table sur environ 5 millions de nuitées. Le groupe compte notamment profiter d'un calendrier plus favorable, porté par de grands salons internationaux, des événements sportifs et les tournées d'artistes internationaux.
En parallèle de son développement immobilier, l'enseigne poursuit ses investissements dans la transformation numérique. Son chatbot baptisé MILA traite désormais une partie importante des demandes récurrentes des clients, tandis que le déploiement du check-in en ligne vise à fluidifier les arrivées et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Le groupe prévoit également de généraliser la Mobile Key, permettant aux clients d'accéder à leur chambre via leur smartphone. Cette fonctionnalité devrait être disponible dans l'ensemble du réseau d'ici la fin de l'exercice 2028.
Des investissements concernent également les outils internes, avec le déploiement progressif d'une nouvelle plateforme RH basée sur le cloud destinée à harmoniser les processus de recrutement et de gestion des collaborateurs.
Après l'ouverture d'un nouvel hôtel à Barcelone le 25 juin dernier, plusieurs inaugurations sont déjà programmées : Édimbourg et Tel-Aviv en 2026, Strasbourg en 2027, puis Madrid, Dublin et Porto en 2028.
Pour l'exercice 2027, MEININGER Hotels table sur environ 5 millions de nuitées. Le groupe compte notamment profiter d'un calendrier plus favorable, porté par de grands salons internationaux, des événements sportifs et les tournées d'artistes internationaux.
En parallèle de son développement immobilier, l'enseigne poursuit ses investissements dans la transformation numérique. Son chatbot baptisé MILA traite désormais une partie importante des demandes récurrentes des clients, tandis que le déploiement du check-in en ligne vise à fluidifier les arrivées et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Le groupe prévoit également de généraliser la Mobile Key, permettant aux clients d'accéder à leur chambre via leur smartphone. Cette fonctionnalité devrait être disponible dans l'ensemble du réseau d'ici la fin de l'exercice 2028.
Des investissements concernent également les outils internes, avec le déploiement progressif d'une nouvelle plateforme RH basée sur le cloud destinée à harmoniser les processus de recrutement et de gestion des collaborateurs.
Des rénovations prévues à Paris, Marseille et Strasbourg
Au-delà des nouvelles ouvertures, MEININGER Hotels poursuit la modernisation de ses établissements existants.
Des rénovations ont déjà été réalisées à Francfort, Salzbourg, Amsterdam et Copenhague.
Le MEININGER Hotel Berlin Mitte Humboldthaus a quant à lui bénéficié d'une rénovation complète de ses chambres et de ses espaces communs, avec notamment la création d'un nouveau bar.
En 2027, plusieurs établissements feront à leur tour l'objet de travaux, notamment ceux de Munich, Vienne, Marseille et Paris.
Selon Thomas Hagemann, COO de MEININGER Hotels, ces rénovations visent à harmoniser les standards du groupe et à proposer une expérience client homogène dans l'ensemble du portefeuille.
Des rénovations ont déjà été réalisées à Francfort, Salzbourg, Amsterdam et Copenhague.
Le MEININGER Hotel Berlin Mitte Humboldthaus a quant à lui bénéficié d'une rénovation complète de ses chambres et de ses espaces communs, avec notamment la création d'un nouveau bar.
En 2027, plusieurs établissements feront à leur tour l'objet de travaux, notamment ceux de Munich, Vienne, Marseille et Paris.
Selon Thomas Hagemann, COO de MEININGER Hotels, ces rénovations visent à harmoniser les standards du groupe et à proposer une expérience client homogène dans l'ensemble du portefeuille.
Fidélisation des collaborateurs et engagements ESG
Le groupe met également en avant ses performances en matière de ressources humaines.
En 2026, le taux de rétention des collaborateurs a progressé de plus de 10%, tandis que le nombre de candidatures a augmenté de 20%. Les équipes de MEININGER Hotels rassemblent aujourd'hui des collaborateurs issus d'environ 90 nationalités.
Sur le plan environnemental, l'entreprise poursuit le suivi de ses émissions de gaz à effet de serre afin d'orienter ses actions de réduction des émissions de CO₂.
Pour 2027, elle prévoit notamment de renforcer les formations environnementales de ses équipes et de conduire des analyses des risques climatiques sur certains établissements afin d'intégrer davantage ces enjeux dans sa stratégie de développement.
En 2026, le taux de rétention des collaborateurs a progressé de plus de 10%, tandis que le nombre de candidatures a augmenté de 20%. Les équipes de MEININGER Hotels rassemblent aujourd'hui des collaborateurs issus d'environ 90 nationalités.
Sur le plan environnemental, l'entreprise poursuit le suivi de ses émissions de gaz à effet de serre afin d'orienter ses actions de réduction des émissions de CO₂.
Pour 2027, elle prévoit notamment de renforcer les formations environnementales de ses équipes et de conduire des analyses des risques climatiques sur certains établissements afin d'intégrer davantage ces enjeux dans sa stratégie de développement.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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