logo HotelMaG  
Recherche avancée

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

Croissance, rénovations et digitalisation


Après avoir franchi le cap des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son exercice 2026, MEININGER Hotels entend poursuivre sa croissance. Le groupe hôtelier prévoit d'étendre son réseau à 50 établissements d'ici 2030.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 11:54

Extérieur de l’hôtel Meininger Paris - Photo : MEININGER Hotels
Extérieur de l’hôtel Meininger Paris - Photo : MEININGER Hotels
CroisiEurope
MEININGER Hotels affiche des ambitions de croissance soutenues.

Le groupe, qui combine les codes de l'hôtellerie traditionnelle et des auberges de jeunesse, a clôturé son exercice 2026 (avril 2025 à mars 2026) avec un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros, tout en enregistrant près de 4,6 millions de nuitées, en hausse de près de 2% sur un an.

Le taux d'occupation moyen s'est établi à près de 80%, dans un contexte pourtant marqué par une demande moins dynamique en raison de l'absence de grands événements internationaux et par un coût de la vie en hausse.

"Nous avons enregistré une croissance solide de notre chiffre d'affaires et de notre résultat par rapport à l'année précédente. Cette évolution souligne la robustesse structurelle de notre modèle économique", souligne Ajit Menon, CEO de MEININGER Hotels, dans un communiqué.

Le segment des réservations de groupes reste un moteur de croissance pour l'entreprise. Il représente désormais entre 20% et 25% du chiffre d'affaires et a progressé de 10% sur le dernier exercice.

Une expansion portée par de nouvelles ouvertures

Autres articles
Le groupe exploite aujourd'hui 37 hôtels hybrides répartis dans 27 villes européennes, représentant près de 6 000 chambres et plus de 21 000 lits. Son objectif est désormais d'atteindre 50 établissements d'ici 2030, avec une priorité donnée aux marchés d'Europe du Sud et de l'Est.

Après l'ouverture d'un nouvel hôtel à Barcelone le 25 juin dernier, plusieurs inaugurations sont déjà programmées : Édimbourg et Tel-Aviv en 2026, Strasbourg en 2027, puis Madrid, Dublin et Porto en 2028.

Pour l'exercice 2027, MEININGER Hotels table sur environ 5 millions de nuitées. Le groupe compte notamment profiter d'un calendrier plus favorable, porté par de grands salons internationaux, des événements sportifs et les tournées d'artistes internationaux.

En parallèle de son développement immobilier, l'enseigne poursuit ses investissements dans la transformation numérique. Son chatbot baptisé MILA traite désormais une partie importante des demandes récurrentes des clients, tandis que le déploiement du check-in en ligne vise à fluidifier les arrivées et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le groupe prévoit également de généraliser la Mobile Key, permettant aux clients d'accéder à leur chambre via leur smartphone. Cette fonctionnalité devrait être disponible dans l'ensemble du réseau d'ici la fin de l'exercice 2028.

Des investissements concernent également les outils internes, avec le déploiement progressif d'une nouvelle plateforme RH basée sur le cloud destinée à harmoniser les processus de recrutement et de gestion des collaborateurs.

Des rénovations prévues à Paris, Marseille et Strasbourg

Au-delà des nouvelles ouvertures, MEININGER Hotels poursuit la modernisation de ses établissements existants.

Des rénovations ont déjà été réalisées à Francfort, Salzbourg, Amsterdam et Copenhague.

Le MEININGER Hotel Berlin Mitte Humboldthaus a quant à lui bénéficié d'une rénovation complète de ses chambres et de ses espaces communs, avec notamment la création d'un nouveau bar.

En 2027, plusieurs établissements feront à leur tour l'objet de travaux, notamment ceux de Munich, Vienne, Marseille et Paris.

Selon Thomas Hagemann, COO de MEININGER Hotels, ces rénovations visent à harmoniser les standards du groupe et à proposer une expérience client homogène dans l'ensemble du portefeuille.

Fidélisation des collaborateurs et engagements ESG

Le groupe met également en avant ses performances en matière de ressources humaines.

En 2026, le taux de rétention des collaborateurs a progressé de plus de 10%, tandis que le nombre de candidatures a augmenté de 20%. Les équipes de MEININGER Hotels rassemblent aujourd'hui des collaborateurs issus d'environ 90 nationalités.

Sur le plan environnemental, l'entreprise poursuit le suivi de ses émissions de gaz à effet de serre afin d'orienter ses actions de réduction des émissions de CO₂.

Pour 2027, elle prévoit notamment de renforcer les formations environnementales de ses équipes et de conduire des analyses des risques climatiques sur certains établissements afin d'intégrer davantage ces enjeux dans sa stratégie de développement.


Lu 231 fois

Tags : croissance, hotel, meininger
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 26 Juin 2026 - 12:22 Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Mardi 23 Juin 2026 - 12:37 Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Sainte-Lucie
Dernière heure

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

NG TRAVEL - Chargé(e) de clientèle après voyage - Stage - (Paris 2e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CANNES CONVENTION BUREAU - Stagiaire Assistant(e) Chef de projet H/F - (Cannes (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

PERIER VOYAGES - Forfaitiste Groupes H/F – Pôle Voyages en Avion - CDI - (Lillebonne (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille

Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille
Partez en France

Partez en France

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée
Production

Production

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS
AirMaG

AirMaG

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck
HotelMaG

Hébergement

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias