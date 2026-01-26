TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Portugal : un hôtel MEININGER 3* à Porto dès 2028

228 chambres (pour un total de 834 lits)


Covivio Hotels a signé un accord avec Eiffage Immobilier pour l’acquisition d’un futur hôtel MEININGER 3* à Porto, représentant un investissement de 31,6 M€. Cet établissement de 9 150 m², dont l'ouverture est prévue pour le deuxième semestre 2028, sera exploité via un bail ferme de 20 ans.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Covivio Hotels a officialisé l'acquisition d'un futur hôtel MEININGER 3* à Porto, de 228 chambres - DepositPhotos.com, Poike
Covivio Hotels a officialisé l'acquisition d'un futur hôtel MEININGER 3* à Porto, de 228 chambres - DepositPhotos.com, Poike
Aer Lingus
Covivio Hotels a officialisé l'acquisition d'un futur hôtel MEININGER 3* à Porto, qui proposera 228 chambres, soit une capacité de 834 lits, au cœur du quartier de Bonfim.

Situé à proximité immédiate du nouveau terminal multimodal de Campanhã, l'établissement bénéficiera d'une connectivité optimale avec le métro, les bus et le futur TGV.

Ce choix d'emplacement s'inscrit dans une zone en pleine mutation urbaine, mêlant nouveaux pôles de bureaux et infrastructures de transport, ciblant ainsi une clientèle de groupes et de familles en quête d'un séjour connecté au centre historique classé à l'UNESCO.

Un partenariat pérenne tourné vers la performance ESG

Autres articles
Ce nouvel investissement consolide la relation historique entre Covivio et l'opérateur MEININGER, qui gérera désormais quatre établissements communs à travers l'Europe.

Le projet affiche des ambitions environnementales élevées, visant les certifications BREEAM "Very Good" et le standard LCBI, tout en s'alignant sur les critères de la taxonomie européenne.

Après le rachat du B&B Porto Centro Massarelos en 2025, cette opération démontre la capacité de la foncière à soutenir le développement de ses partenaires hôteliers sur des marchés à forte croissance, comme Porto qui a enregistré plus de 6,4 millions de nuitées en 2024.

A lire aussi : Marseille : le nouveau Meininger hôtel ouvre à la Joliette

Lu 179 fois

Tags : covivio, meininger, porto, portugal
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 26 Janvier 2026 - 15:16 Minor Hotels : quels seront ses marchés prioritaires en 2026 ?

Mercredi 21 Janvier 2026 - 10:29 B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

Dernière heure

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

Air France-KLM : le programme Flying Blue s'enrichit d'expériences premium et exclusives

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com

Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice

La montagne française doit encore progresser pour séduire la clientèle internationale

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Epagny (74))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TANGANYIKA EXPEDITIONS - Technico-commercial groupes H/F - CDD - (Antony (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"

Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"
Partez en France

Partez en France

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Normandie Tourisme modernise son site professionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer

Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer
HotelMaG

Hébergement

Portugal : un hôtel MEININGER 3* à Porto dès 2028

Portugal : un hôtel MEININGER 3* à Porto dès 2028
Futuroscopie

Futuroscopie

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
TravelJobs

Emploi & Formation

Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice

Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias