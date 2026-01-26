Portugal : un hôtel MEININGER 3* à Porto dès 2028

Covivio Hotels a officialisé l'acquisition d'un futur hôtel MEININGER 3* à Porto, de 228 chambres - DepositPhotos.com, Poike
Covivio Hotels a officialisé l'acquisition d'un futur hôtel MEININGER 3* à Porto, qui proposera 228 chambres, soit une capacité de 834 lits, au cœur du quartier de Bonfim.
Situé à proximité immédiate du nouveau terminal multimodal de Campanhã, l'établissement bénéficiera d'une connectivité optimale avec le métro, les bus et le futur TGV.
Ce choix d'emplacement s'inscrit dans une zone en pleine mutation urbaine, mêlant nouveaux pôles de bureaux et infrastructures de transport, ciblant ainsi une clientèle de groupes et de familles en quête d'un séjour connecté au centre historique classé à l'UNESCO.
Un partenariat pérenne tourné vers la performance ESG
Ce nouvel investissement consolide la relation historique entre Covivio et l'opérateur MEININGER, qui gérera désormais quatre établissements communs à travers l'Europe.
Le projet affiche des ambitions environnementales élevées, visant les certifications BREEAM "Very Good" et le standard LCBI, tout en s'alignant sur les critères de la taxonomie européenne.
Après le rachat du B&B Porto Centro Massarelos en 2025, cette opération démontre la capacité de la foncière à soutenir le développement de ses partenaires hôteliers sur des marchés à forte croissance, comme Porto qui a enregistré plus de 6,4 millions de nuitées en 2024.
