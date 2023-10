IFTM : le Pérou à la reconquête des marchés

Rosario Pajuelo a tenu à délivrer un message de confiance en l’avenir.



« Aujourd’hui, la situation de notre pays est stable, tout est normal dans la capitale à Lima, les sites archéologiques sont ouverts et marchent très bien ».



Concernant le marché français, les objectifs ont été clairement définis :

- Récupérer les voyages internationaux et les devises générées par le secteur du tourisme



- Augmenter les flux de voyages intérieurs pour le secteur du tourisme



- Améliorer la connaissance de la destination par le renforcement des capacités de la chaine commerciale.



La stratégie se fera sur deux tableaux, le consommateur et le canal commercial. Une campagne digitale internationale (Allemagne, Espagne, France, Italie) se mettra bientôt en place Come to Peru now et qui mettra en valeur la nature et de nouvelles expériences à vivre.



Formations, workshop, eductours et alliances stratégiques avec des réseaux de distribution sont prévus dans les semaines qui viennent.