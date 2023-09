Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique Latine et les Caraïbes

Le Paraguay et sa capitale Asunción est l’un des deux pays d’Amérique du Sud qui n’a pas d'accès à la mer. Y coulent 2 fleuves : Le Río Paraguay divise le pays en deux espaces distincts et le fleuve Paraná qui délimite son territoire à l’est avec le Brésil et l’Argentine.



L’Uruguay sur la côte atlantique, avec sa capital Montevideo, également tire son nom du fleuve qui y coule et qui se jette dans un estuaire le « rio de la plata » (littéralement « rivière de l'argent »).



Plus au Nord on retrouve Le Brésil avec Sao Paulo et Salvador de Bahia (capitale de l'État de Bahia et première capitale du Brésil) la quatrième plus grande ville du pays et la deuxième destination touristique la plus populaire au Brésil, après Rio de Janeiro.