New York : ce que l'on sait de l'accident du vol d'Air Canada Express ?

Le vol d'Air Canada Express 8646 est entré en collision lors de son atterrissage

C'est un nouveau drame qui vient de se produire aux États-Unis, à l'aéroport de LaGuardia, à New York. Dimanche 22 mars, en fin de soirée, le vol AC8646 (Air Canada Express) a percuté un camion de pompiers se trouvant sur la piste d'atterrissage.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 23 Mars 2026 à 14:16

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