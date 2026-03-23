New York : ce que l'on sait de l'accident du vol d'Air Canada Express ?

C'est un nouveau drame qui touche l'aéroport de LaGuardia et, plus largement, une infrastructure aéronautique américaine.
Dimanche 22 mars, en fin de soirée, le vol AC 8646 d'Air Canada Express, assurant la liaison New York–Montréal, percute un véhicule se trouvant sur la piste d'atterrissage.
Les images ont fait le tour du monde, elles sont spectaculaires.
Nous y voyons un Mitsubishi CRJ-900LR, posé sur le train arrière, la cabine avant déchiquetée, sans cockpit. Les dégâts sont impressionnants et les conséquences terribles, puisque le pilote et le copilote sont décédés.
En tout, 13 personnes sont hospitalisées, dont 11 passagers et 2 occupants du véhicule des pompiers.
Dimanche 22 mars, en fin de soirée, le vol AC 8646 d'Air Canada Express, assurant la liaison New York–Montréal, percute un véhicule se trouvant sur la piste d'atterrissage.
Les images ont fait le tour du monde, elles sont spectaculaires.
Nous y voyons un Mitsubishi CRJ-900LR, posé sur le train arrière, la cabine avant déchiquetée, sans cockpit. Les dégâts sont impressionnants et les conséquences terribles, puisque le pilote et le copilote sont décédés.
En tout, 13 personnes sont hospitalisées, dont 11 passagers et 2 occupants du véhicule des pompiers.
Air Canada Express : ce que l'on sait de l'accident ?
Dans la nuit de dimanche, vers 23h35, l'avion est autorisé par la tour de contrôle à atterrir sur la piste 4, au niveau de la voie de circulation D.
Quelques secondes auparavant, un vol United Airlines signale une odeur étrange à bord : des camions de pompiers doivent alors se rendre auprès de l'appareil pour identifier le problème et surtout aider les passagers.
Pendant ce temps, le CRJ-900LR en provenance de Montréal se pose après un vol de 1h26.
L'atterrissage se passe bien.
A lire : Trump, disquettes et radars HS : la sécurité aérienne à bout de souffle
Les camions de pompiers demandent alors, au même moment, à la tour de contrôle l'autorisation de traverser la piste 4. L'autorisation leur est accordée et les imposants véhicules commencent à accélérer.
Dans le même temps, le vol AC 8646 d'Air Canada Express décélère.
Selon les données de Flight Radar, sa vitesse passe de 222 km/h à 99 km/h, puis à 150 km/h. Il amorce son virage sur la voie de circulation E.
C'est alors, à 39 km/h, qu'il percute un véhicule des sauveteurs. Il est autour de 23h40.
Quelques secondes auparavant, un vol United Airlines signale une odeur étrange à bord : des camions de pompiers doivent alors se rendre auprès de l'appareil pour identifier le problème et surtout aider les passagers.
Pendant ce temps, le CRJ-900LR en provenance de Montréal se pose après un vol de 1h26.
L'atterrissage se passe bien.
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Les camions de pompiers demandent alors, au même moment, à la tour de contrôle l'autorisation de traverser la piste 4. L'autorisation leur est accordée et les imposants véhicules commencent à accélérer.
Dans le même temps, le vol AC 8646 d'Air Canada Express décélère.
Selon les données de Flight Radar, sa vitesse passe de 222 km/h à 99 km/h, puis à 150 km/h. Il amorce son virage sur la voie de circulation E.
C'est alors, à 39 km/h, qu'il percute un véhicule des sauveteurs. Il est autour de 23h40.
Air Canada Express : une collision à 39 km/h
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Même à cette vitesse, l'impact est important : la cabine avant est totalement déchiquetée, il ne reste plus rien du cockpit.
D'après les enregistrements, le contrôleur aérien aurait dit : "j'ai fait une erreur". Il aurait aussi dit aux pompiers "stop" à dix reprises, avant l'impact, sans qu'ils ne répondent.
Le même contrôleur ordonne à un avion de Delta de remettre les gaz, pour éviter qu'il ne percute les différents appareils immobilisés sur la piste.
L'aéroport de LaGuardia est fermé ce lundi 23 mars au moins jusqu'à 18h.
Plus de 500 vols sont d'ores et déjà annulés ce même jour, alors qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident et les fautes. Il y a deux semaines, un Boeing avait percuté aux États-Unis un engin de dégivrage.
Selon CBC, l'enquête va tenter de savoir si le "contrôleur aérien a perdu conscience de la situation avec le vol d'Air Canada lorsqu'il a donné le feu vert à un camion de pompiers" et aussi "à quel moment l'avion CRJ-900 d'Air Canada Express a reçu l'autorisation d'atterrir".
De plus, l'évaluation des effectifs des contrôleurs aériens devrait être faite, alors qu'il y a régulièrement des carences outre-Atlantique.
D'après les enregistrements, le contrôleur aérien aurait dit : "j'ai fait une erreur". Il aurait aussi dit aux pompiers "stop" à dix reprises, avant l'impact, sans qu'ils ne répondent.
Le même contrôleur ordonne à un avion de Delta de remettre les gaz, pour éviter qu'il ne percute les différents appareils immobilisés sur la piste.
L'aéroport de LaGuardia est fermé ce lundi 23 mars au moins jusqu'à 18h.
Plus de 500 vols sont d'ores et déjà annulés ce même jour, alors qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident et les fautes. Il y a deux semaines, un Boeing avait percuté aux États-Unis un engin de dégivrage.
Selon CBC, l'enquête va tenter de savoir si le "contrôleur aérien a perdu conscience de la situation avec le vol d'Air Canada lorsqu'il a donné le feu vert à un camion de pompiers" et aussi "à quel moment l'avion CRJ-900 d'Air Canada Express a reçu l'autorisation d'atterrir".
De plus, l'évaluation des effectifs des contrôleurs aériens devrait être faite, alors qu'il y a régulièrement des carences outre-Atlantique.
AIR CANADA CRJ-900 COLLIDES WITH FIRE TRUCK ON LANDING AT LAGUARDIA— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 23, 2026
Air Canada Express Flight AC8646 (Jazz 646), a Bombardier CRJ-900 from Montreal, was involved in a serious runway incursion incident at LaGuardia Airport late Sunday night.
The aircraft had just landed on… pic.twitter.com/PqGZZtEvKJ