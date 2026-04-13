Air Canada renforce son offre vers les destinations soleil pour l’hiver 2026-2027

Dans un contexte de forte demande pour les voyages loisirs en période hivernale, Air Canada poursuit l’expansion de son réseau vers des destinations ensoleillées.
Pour l’hiver 2026-2027, la compagnie ajoute plusieurs nouvelles liaisons vers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique latine, avec un accent particulier sur des marchés touristiques en croissance.
Parmi les nouveautés figurent : Saint-Domingue (République dominicaine), au départ de Montréal, Roatán (Honduras), desservie depuis Montréal et Toronto, Mérida (Mexique), au départ de Toronto et Mazatlán (Mexique), au départ de Vancouver.
Ces nouvelles routes viennent compléter un réseau déjà dense vers les destinations soleil, tout en élargissant l’offre disponible pour les voyageurs nord-américains et internationaux.
Pour l’hiver 2026-2027, la compagnie ajoute plusieurs nouvelles liaisons vers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique latine, avec un accent particulier sur des marchés touristiques en croissance.
Parmi les nouveautés figurent : Saint-Domingue (République dominicaine), au départ de Montréal, Roatán (Honduras), desservie depuis Montréal et Toronto, Mérida (Mexique), au départ de Toronto et Mazatlán (Mexique), au départ de Vancouver.
Ces nouvelles routes viennent compléter un réseau déjà dense vers les destinations soleil, tout en élargissant l’offre disponible pour les voyageurs nord-américains et internationaux.
Des correspondances facilitées pour les voyageurs français
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La compagnie met en avant la connectivité de ses hubs, notamment Montréal et Toronto, qui permettent aux voyageurs français de rejoindre facilement ces nouvelles destinations.
Grâce à des correspondances optimisées depuis la France, les clients peuvent accéder à un large choix d’escapades hivernales vers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique centrale, renforçant l’attractivité du réseau transatlantique de la compagnie.
Air Canada souligne que ces nouvelles options répondent à une demande soutenue pour les voyages loisirs durant la saison hivernale, tout en offrant davantage de flexibilité et de choix.
Grâce à des correspondances optimisées depuis la France, les clients peuvent accéder à un large choix d’escapades hivernales vers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique centrale, renforçant l’attractivité du réseau transatlantique de la compagnie.
Air Canada souligne que ces nouvelles options répondent à une demande soutenue pour les voyages loisirs durant la saison hivernale, tout en offrant davantage de flexibilité et de choix.
Un réseau loisirs en pleine expansion
La compagnie canadienne poursuit ainsi le développement de son réseau international, en consolidant sa présence sur les marchés vacances. Dans sa communication, Air Canada indique également renforcer son offre vers plusieurs villes canadiennes, dont Edmonton, Winnipeg, Québec et Halifax, tout en poursuivant l’ajout de nouvelles destinations internationales déjà annoncées, comme Sapporo et Quito.
Les billets pour ces nouvelles destinations sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Air Canada.
Les billets pour ces nouvelles destinations sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Air Canada.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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