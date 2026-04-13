Air Canada renforce son offre vers les destinations soleil pour l’hiver 2026-2027

La compagnie canadienne poursuit ainsi le développement de son réseau international, en consolidant sa présence sur les marchés vacances. Dans sa communication, Air Canada indique également renforcer son offre vers plusieurs villes canadiennes, dont Edmonton, Winnipeg, Québec et Halifax, tout en poursuivant l’ajout de nouvelles destinations internationales déjà annoncées, comme Sapporo et Quito.



Les billets pour ces nouvelles destinations sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Air Canada.

