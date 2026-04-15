Air Canada dévoile ses nouvelles cabines long-courrier

Sur le Boeing 787-10, la compagnie introduit les "loges Signature Plus", situées à l’avant de l’appareil - Photo : Air Canada
À l’occasion du Salon des intérieurs d’avions de Hambourg, la compagnie Air Canada a présenté ses nouveaux aménagements cabine destinés aux vols long-courriers.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de son plus important investissement en matière de design intérieur et marque la première concrétisation de sa nouvelle norme de service baptisée "accueil chaleureux".
Cette nouvelle configuration met l’accent sur le confort, l’attention portée aux passagers et la convivialité. Elle sera progressivement déployée à bord des futurs appareils Airbus A321XLR et Boeing 787-10, dont l’entrée en service est prévue à partir de cet été.
Le nouvel aménagement cabine introduit plusieurs évolutions communes à toutes les classes. Parmi elles : des sièges ergonomiques optimisant l’espace personnel, des écrans OLED 4K de plus grande taille, la connectivité audio Bluetooth, ainsi que des ports USB-C et prises électriques à chaque siège.
La cabine Économique Privilège bénéficie également de nouvelles ailettes visant à améliorer l’intimité des passagers.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de son plus important investissement en matière de design intérieur et marque la première concrétisation de sa nouvelle norme de service baptisée "accueil chaleureux".
Cette nouvelle configuration met l’accent sur le confort, l’attention portée aux passagers et la convivialité. Elle sera progressivement déployée à bord des futurs appareils Airbus A321XLR et Boeing 787-10, dont l’entrée en service est prévue à partir de cet été.
Le nouvel aménagement cabine introduit plusieurs évolutions communes à toutes les classes. Parmi elles : des sièges ergonomiques optimisant l’espace personnel, des écrans OLED 4K de plus grande taille, la connectivité audio Bluetooth, ainsi que des ports USB-C et prises électriques à chaque siège.
La cabine Économique Privilège bénéficie également de nouvelles ailettes visant à améliorer l’intimité des passagers.
De nouvelles loges premium sur le 787-10
Avec l’arrivée de l’Airbus A321XLR, Air Canada entend franchir un cap en proposant, pour la première fois sur un appareil monocouloir au Canada, une véritable classe affaires long-courrier avec sièges entièrement inclinables.
L’appareil sera équipé de 14 fauteuils de ce type, positionnant ce modèle sur des liaisons transatlantiques et transcontinentales à plus forte valeur ajoutée.
Sur le Boeing 787-10, la compagnie introduit les "loges Signature Plus", situées à l’avant de l’appareil.
Conçues pour renforcer l’espace et l’intimité, elles intègrent notamment un fauteuil-lit de deux mètres, une table avec plateau en quartzite, un siège invité et des cloisons rehaussées. Certaines loges centrales peuvent être modulées pour accueillir jusqu’à quatre passagers voyageant ensemble.
L’appareil sera équipé de 14 fauteuils de ce type, positionnant ce modèle sur des liaisons transatlantiques et transcontinentales à plus forte valeur ajoutée.
Sur le Boeing 787-10, la compagnie introduit les "loges Signature Plus", situées à l’avant de l’appareil.
Conçues pour renforcer l’espace et l’intimité, elles intègrent notamment un fauteuil-lit de deux mètres, une table avec plateau en quartzite, un siège invité et des cloisons rehaussées. Certaines loges centrales peuvent être modulées pour accueillir jusqu’à quatre passagers voyageant ensemble.
Une modernisation plus large de la flotte
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Les appareils régionaux opérés par Jazz Aviation bénéficieront également d’une modernisation incluant le Wi-Fi rapide et gratuit.
Ce renouvellement des cabines s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer l’ensemble du parcours client.
La compagnie met en avant des investissements dans les services à bord, la connectivité, les outils numériques ainsi que dans son réseau de salons, avec de nouvelles ouvertures et rénovations prévues en 2026.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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