Air Canada dévoile ses nouvelles cabines long-courrier

Au-delà de ces nouveaux appareils, Air Canada poursuit la transformation de sa flotte nord-américaine.



Les Airbus A320 et A321 actuellement exploités par Air Canada Rouge seront progressivement intégrés à l’activité principale et reconfigurés, tandis que les Boeing 737 MAX seront transférés vers la filiale loisirs en 2026.



Les appareils régionaux opérés par Jazz Aviation bénéficieront également d’une modernisation incluant le Wi-Fi rapide et gratuit.



Ce renouvellement des cabines s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer l’ensemble du parcours client.



La compagnie met en avant des investissements dans les services à bord, la connectivité, les outils numériques ainsi que dans son réseau de salons, avec de nouvelles ouvertures et rénovations prévues en 2026.